पूर्व मंगेतर ने फोटो वायरल कर तुड़वाई शादी, फिर 5 दिन साथ रहकर दिया धोखा, युवक ने की आत्महत्या

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Young Man Suicide-मध्यप्रदेश के भोपाल के करोंद इलाके की रतनपुर कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाले 24 वर्षीय लखन किरार ने अपनी पूर्व मंगेतर की मानसिक प्रताड़ना और धोखे से तंग आकर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि युवती ने बदला लेने की नीयत से युवक की तय शादी रुकवाई और बाद में साथ रहने का नाटकर कर उसे छोड़ दिया. इस लोक-लाज और सदमे को युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया. निशातपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी से पहले की आत्महत्या
पुलिस के अनुसार, मृतक लखन किरार भोपाल के चौक बाजार में कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन का काम करता था. लखन की शादी होने वाली थी. घर में खुशियों का माहौल था. लखन खुद अपने रिश्तेदारों को शादी के निमंत्रण पत्र बांट रहा था. लेकिन शादी से ठीक पांच दिन पहले उसकी जिंदगी खत्म हो गई.
बदला लेने के लिए वायरल किए फोटो
लखन के जीजा आकाश सूर्यवंशी ने बताया कि शादी से करीब 10 दिन पहले लखन की बातचीत उसकी पूर्व मंगेतर से दोबारा शुरू हुई थी. दोनों की पहले सगाई हुई थी, जो बाद में टूट गई. बातचीत के दौरान दोनों में फिर विवाद हुआ, जिसके बाद पूर्व मंगेतर ने लखन की कुछ निजी तस्वीरें उस लड़की के परिवार को भेज दीं, जिससे लखन की शादी तय हुई थी. तस्वीरें मिलते ही लड़की वालों ने शादी तोड़ दी.
4 दिन साथ रही, अचानक लौटी वापस
शादी टूटने के बाद परेशान लखन विदिशा जाकर पूर्व मंगेतर के साथ रहने लगा. 1 जून को वह उसे भोपाल लेकर आया. लेकिन चार दिन बाद युवती ने अचानक साथ रहने से मनाकर दिया. परिजनों का आरोप है कि लड़की ने लखन से कहा कि वह पुराना रिश्ता टूटने से गुस्से में थी और सिर्फ बदला लेने के लिए उसने यह शादी तुड़वाई थी. इसके बाद वह विदिशा लौट गई.
इलाज के दौरान हुई मौत
इस धोखे से आहत लखन ने गुरुवार रात टॉयलेट क्लीनर पी लिया. शनिवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन परिजनों ने लड़की का एक वीडियो और लिखित दस्तावेज पुलिस को सौंपा है. पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है.
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