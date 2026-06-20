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पूर्व मंगेतर ने फोटो वायरल कर तुड़वाई शादी, फिर 5 दिन साथ रहकर दिया धोखा, युवक ने की आत्महत्या

Bhopal News-भोपाल के लखन किरार ने अपनी पूर्व मंगेतर द्वारा पुरानी तस्वीरें वायरल कर तय शादी तुड़वाने और बाद में साथ रहने का नाटक कर धोखा देने से आहत होकर टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी कर ली. परिजनों का आरोप है कि युवती ने पुराना रिश्ता टूटने का बदला लेने के लिए यह सब किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:30 PM IST
पूर्व मंगेतर ने फोटो वायरल कर तुड़वाई शादी, फिर 5 दिन साथ रहकर दिया धोखा, युवक ने की आत्महत्या

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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