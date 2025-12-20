भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात, आम लोग इस दिन से कर सकेंगे सफर, यहां देखें स्टॉपेज

Bhopal Metro News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहरी परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है. लंबे इंतज़ार के बाद, शहर को आखिरकार अपना मेट्रो रेल सिस्टम मिल रहा है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भी शामिल होंगे. दोनों नेता सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो में सवार होकर एम्स (AIIMS) स्टेशन तक का सफर तय करेंगे.

भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात

दरअसल, भोपाल में आज से मेट्रो सर्विस शुरू हो जाएगी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे. खट्टर और मुख्यमंत्री सुभाष नगर स्टेशन से AIIMS तक मेट्रो में सफर करेंगे. मेट्रो सर्विस 21 दिसंबर को आम जनता के लिए खुल जाएगी. मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी. शुरुआती फेज में किराया ₹20 से ₹70 के बीच तय किया गया है.

संचालन और समय सारिणी

मेट्रो का कमर्शियल रन, यानी आम जनता के लिए इसकी सर्विस 21 दिसंबर से शुरू होगी. शुरुआत में मेट्रो रोज़ सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक चलेगी, और दिन में कुल 17 ट्रिप लगाएगी. फिलहाल यह सर्विस AIIMS स्टेशन और सुभाष नगर स्टेशन के बीच उपलब्ध होगी.

जानिए किराया कितना लगेगा

भोपाल मेट्रो का किराया स्ट्रक्चर इंदौर मॉडल से अलग है. जहां इंदौर में शुरुआती दिनों में फ्री राइड्स दी गई थीं, वहीं भोपाल में यात्रियों को पहले दिन से ही टिकट खरीदना होगा. न्यूनतम किराया ₹20 (पहले दो स्टेशनों के लिए) तय किया गया है, जबकि पूरे रूट के लिए अधिकतम किराया ₹70 होगा. सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कैटेगरी के यात्रियों को कोई खास छूट या फ्री यात्रा का फायदा नहीं दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को भोपाल के ट्रैफिक सिस्टम को मॉडर्न बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है.

