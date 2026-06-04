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पड़ोसियों की हरकतों से परेशान महिला ने लगाई फांसी, दो मासूम बच्चों के सामने तोड़ा दम

Bhopal News-भोपाल में एक महिला ने बुधवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला के परिजनों ने पड़ोसियों पर परेशान करने का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी शराब की बोतलें और मांस की हड्डियां घर के पास फेंक देते थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 04, 2026, 04:11 PM IST
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पड़ोसियों की हरकतों से परेशान महिला ने लगाई फांसी, दो मासूम बच्चों के सामने तोड़ा दम

MP News-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोक गार्डन इलाके से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सुंदर के नगर में रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला ने बुधवार रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के समय मृतका के दो मासूम बच्चे, एक 6 महीने और दूसरा 2 साल का, पास में ही रो रहे थे. परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों की प्रताड़ना और आए दिन के विवाद से तंग आकर महिला ने यह कदम उठाया. 

सब्जी लेने गया था पति
जानकारी के अनुसार, सुंदर नगर निवासी जूली कुशवाह ने बुधवार रात करीब 9.30 बजे अपने कमरे में फांसी लगा ली. घटना के वक्त उसका पति सुनील सब्जी लेने के लिए बाजार गया हुआ था. करीब 20 मिनट बाद जब वह घर लौटा, तो कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. जूली फंदे पर लटकी हुई थी और उसके दोनों छोटे बच्चे पास में बैठकर बिलख रहे थे. 

हड्डियां और बोतलें फेंकने का आरोप
मृतक के पति सुनील कुशवाह ने अपने रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सुनील का कहना है कि एक ही परिसर में रहने वाले उनके रिश्तेदार राजू कुशवाह और उनका परिवार उन्हें लंबे समय से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी अक्सर शराब और मांस पार्टी करने के बाद खाली बोतलें और हड्डियां जूली के कमरे के पास फेंक देते थे. शाकाहारी होने और गंदगी की वजह से जूली अक्सर मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती थी. 

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समझाने के बाद भी नहीं माने
परिजनों के अनुसार, कई बार समझाने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए. बुधवार शाम को भी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई थी, जिससे आहत होकर जूली ने मौत को गले लगा लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए अशोका गार्डन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों परिवार एक ही परिसर में रहते हैं और उनके बीच साझा जगह के इस्तेमाल को लेकर अक्सर विवाद होता था. 

पुलिस जांच में जुटी 
इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. चूंकि मृतका नवविवाहिता की श्रेणी में आती है, इसलिए नियमेों के तहत सभी कोणों से तफ्तीश की जा रही है. फिलहाल परजनों के बयान दर्ज होना बाकी हैं, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में MP के मंजूर अहमद की मौत...

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