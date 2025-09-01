जमीन पर बैठी फिर पल भर में गड्ढे में जा गिरी महिलाएं, MP में हुआ बड़ा हादसा

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अजब गजब मामला सामने आया है. यहां जमीन पर बैठी आधा दर्जन महिलाएं धड़ाम से सीधे गड्ढे में जा गिरी. सारी महिलाएं तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल हुई थी जिस वक्त ये बड़ा हुआ. गड्ढे में गिरी महिलाओं को चोटें भी आई है. वहीं गलीमत ये रही कि गड्ढे में मौजूद सरिए से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

तेरहवीं में हुआ बड़ा हादसा

भोपाल के बैरागढ़ के मछली मार्केट इलाके में तेरहवीं कार्यक्रम का आयोजन था. आयोजित कार्यक्रम कई लोग शामिल थे. कई महिलाएं भी कार्यक्रम में शामिल थी. महिलाएं घर के रसोई वाले हिस्से के पास बैठी थी. परिजनों के मुताबिक, अचानक वहां जमीन हिल फिर जमीन का एक टुकड़ा धंस गया. मौके पर इक्टठा 5-6 महिलाएं गड्ढे में जा गिरी. इस घटना के बाद सभी महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी क्लीनिक ले जाया गया.

दस साल पुराना था मकान

घटना होने के बाद पता चलता है कि ये मकान करीब एक दशक पुराना है. वहीं घरवालों का आरोप है कि घर के निर्माण की गुणवत्ता बेहद खराब क्वालिटी का है. मकान को बनाने की जिम्मेदारी लिए ठेकेदार ने भवन निर्माण में लापरवाही बरती है, और इस वजह से ये हादसा हुआ है.

हो सकता था बड़ा हादसा

घरवालों ने बताया कि घर का लोकेशन भी तलाब के किनारे है. बरसात के मौसम में घर को और नुकशान पहुंच रहा है. तालाब किनारे होने से और बारिश के पानी से घर की जमीन कमजोर हो गई है. वहीं जिस गड्ढे में महिलाएं गिरी है वहां नीचे कई सरिए भी थे. हालांकि किसी भी महिला को सरिए से चोट नहीं आई है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

