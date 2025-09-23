दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही...

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में लालघाटी इलाके में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सुमित लोधी के रूप में हुई है. परिजनों का कहना है कि सुमित सोमवार देर रात दुर्गा प्रतिमा स्थापना जुलूस में डांस कर रहा था. इसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अन्य युवक के साथ डांस करते हुए देख लिया था. इसके बाद वह आहत होकर घर लौटा और मंगलवार सुबह उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जुलूस में कर रहा था डांस

मृतक के भाई राहुल लोधी ने बताया कि सुमित सोमवार रात करीब 10 बजे तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होकर डांस कर रहा था. वह खुश नजर आ रहा था. जुलूस के दौरान उसने गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देख लिया. शायद इसी बात से वह बेहद परेशान हो गया. वह घर लौटा और फांसी लगा ली.

पेड़ पर लगाई फांसी

परिवार के सदस्य ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 4:45 बजे पड़ोस में रहने वाली पुष्पा आचार्य ने सूचना दी कि बगीचे में किसी ने फांसी लगा ली है. जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा की सुमित पेड़ पर बेल्ट से लटका हुआ था. तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पर हुंची पुलिस ने पेड़ से शव को नीचे उतरवाया. जांच में पाया गया कि उसकी मौत हो चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डांस करते हुए वीडियो आया सामने

वहीं इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें सुमित देर रात दुर्गा उत्सव जुलूस में एक बच्चे को गोद में लेकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतक के फोन सहित अन्य चीजों को जब्त किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-इंदौर से नर्मदापुरम, बैतूल जाने के लिए यहां से मिलेगी बसें, नवलखा बस स्टैंड शिफ्ट

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Bhopal की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!