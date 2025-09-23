दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही...
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh

दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही...

Bhopal News-भोपाल में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक देर रात दुर्गा प्रतिमा स्थापना जुलूस में डांस कर रहा था, वहीं उसने गर्लफ्रेंड को अन्य युवक के साथ डांस करते देखा था. परिजनों का कहना है कि इसी से आहत होकर वह घर लौटा और सुबह फांसी लगा ली.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 23, 2025, 03:37 PM IST
दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही...

MP News-मध्यप्रदेश के भोपाल में लालघाटी इलाके में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान सुमित लोधी के रूप में हुई है. परिजनों का कहना है कि सुमित सोमवार देर रात दुर्गा प्रतिमा स्थापना जुलूस में डांस कर रहा था. इसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अन्य युवक के साथ डांस करते हुए देख लिया था. इसके बाद वह आहत होकर घर लौटा और मंगलवार सुबह उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

जुलूस में कर रहा था डांस 
मृतक के भाई राहुल लोधी ने बताया कि सुमित सोमवार रात करीब 10 बजे तक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होकर डांस कर रहा था. वह खुश नजर आ रहा था. जुलूस के दौरान उसने गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ डांस करते हुए देख लिया. शायद इसी बात से वह बेहद परेशान हो गया. वह घर लौटा और फांसी लगा ली. 

पेड़ पर लगाई फांसी 
परिवार के सदस्य ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 4:45 बजे पड़ोस में रहने वाली पुष्पा आचार्य ने सूचना दी कि बगीचे में किसी ने फांसी लगा ली है. जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा की सुमित पेड़ पर बेल्ट से लटका हुआ था. तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. सूचना पर हुंची पुलिस ने पेड़ से शव को नीचे उतरवाया. जांच में पाया गया कि उसकी मौत हो चुकी थी. 

डांस करते हुए वीडियो आया सामने
वहीं इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें सुमित देर रात दुर्गा उत्सव जुलूस में एक बच्चे को गोद में लेकर डांस करता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतक के फोन सहित अन्य चीजों को जब्त किया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-इंदौर से नर्मदापुरम, बैतूल जाने के लिए यहां से मिलेगी बसें, नवलखा बस स्टैंड शिफ्ट

