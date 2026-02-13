मंत्रालय में 'फर्जी IAS' की एंट्री, ट्रांसफर कराने पहुंचा GAD अफसर के पास, बोला-सरकार मुझे पोस्टिंग देना भूल गई

Fake IAS Officer Reached Ministry-मध्यप्रदेश के सत्ता केंद्र यानी मंत्रालय की हाई सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक फर्जी आईएएस अफसर बनकर सीधे अफसरों के केबिन तक जा पहुंचा. योगेंद्र सिंह चौहान नाम के इस युवक ने सामान्य प्रशासन विभाग के दफ्तर में न केवल धौंस जमाई, बल्कि अपना तबादला कराने की भी मांग की. हालांकि, उसकी संदिग्ध बातों ने जल्द ही उसकी पोल खोलकर रख दी.

सरकार पोस्टिंग करना भूल गई

सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने जब इस कथित अधिकारी से पूछताछ की, तो उसने खुद को 2019 बैच का आईएएस अफसर बताया. युवक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि जीएडी उसकी पदस्थापना के आदेश जारी करना भूल गया है, इसलिए वह खुद यहां अपना ट्रांसफर कराने आया है. उसने खुद को एक एक्टिव ऑफिसर बताते हुए दावा किया कि वह इंदौर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह और आशीष सिंह के साथ काम कर चुका है और वे उसे काफी पंसद करते हैं.

सवालों के घेरे में टूटा आत्मविश्वास

पूछताछ के दौरान जब जीएडी के असली अफसरों ने उससे तकनीकी सवाल पूछे, तो योगेंद्र सिंह चौहान घबराने लगा. उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर अफसरों को यकीन हो गया कि वह कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक बहरूपिया है. इसके तुरंत बाद उसे मंत्रालय सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया. युवक ने अफसरों से यहां तक कह दिया था कि वह पूर्व कलेक्टर्स से उनकी बात भी करा सकता है, लेकिन वह सिर्फ अपनी बातों के जाल में सबको उलझा रहा था.

युवक का बिगड़ी मानसिक स्थिति

मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि योगेंद्र से गहन पूछताछ की गई. जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है. प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि अत्यधिक पढ़ाई के दबाव के कारण उसकी मानसिक दशा बिगड़ गई थी और वह खुद को काल्पनिक रूप से आईएएस अफसर मान बैठा था. ज्यादा पढ़ाई के कारण उसकी दशा बिगड़ी लग रही थी. इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अविनाश शर्मा ने बताया कि युवक के परिजनों को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया गया.

