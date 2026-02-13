Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3108839
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

मंत्रालय में 'फर्जी IAS' की एंट्री, ट्रांसफर कराने पहुंचा GAD अफसर के पास, बोला-सरकार मुझे पोस्टिंग देना भूल गई

Bhopal News-भोपाल के मंत्रालय में हाई सिक्योरिटी के बावजूद एक युवक फर्जी आईएएस अफसर बनकर सामान्य प्रशासन विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी के केबिन तक जा पहुंचा. युवक ने खुद को 2019 बैच का आईएएस अधिकारी बताया और अफसरों से मुलाकात की. शक होने के बाद युवक से पूछताछ की गई तो मामला खुल गया. हालांकि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंत्रालय में 'फर्जी IAS' की एंट्री, ट्रांसफर कराने पहुंचा GAD अफसर के पास, बोला-सरकार मुझे पोस्टिंग देना भूल गई

Fake IAS Officer Reached Ministry-मध्यप्रदेश के सत्ता केंद्र यानी मंत्रालय की हाई सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक फर्जी आईएएस अफसर बनकर सीधे अफसरों के केबिन तक जा पहुंचा. योगेंद्र सिंह चौहान नाम के इस युवक ने सामान्य प्रशासन विभाग के दफ्तर में न केवल धौंस जमाई, बल्कि अपना तबादला कराने की भी मांग की. हालांकि, उसकी संदिग्ध बातों ने जल्द ही उसकी पोल खोलकर रख दी. 

सरकार पोस्टिंग करना भूल गई
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने जब इस कथित अधिकारी से पूछताछ की, तो उसने खुद को 2019 बैच का आईएएस अफसर बताया. युवक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि जीएडी उसकी पदस्थापना के आदेश जारी करना भूल गया है, इसलिए वह खुद यहां अपना ट्रांसफर कराने आया है. उसने खुद को एक एक्टिव ऑफिसर बताते हुए दावा किया कि वह इंदौर के पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह और आशीष सिंह के साथ काम कर चुका है और वे उसे काफी पंसद करते हैं. 

सवालों के घेरे में टूटा आत्मविश्वास
पूछताछ के दौरान जब जीएडी के असली अफसरों ने उससे तकनीकी सवाल पूछे, तो योगेंद्र सिंह चौहान घबराने लगा. उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर अफसरों को यकीन हो गया कि वह कोई अधिकारी नहीं बल्कि एक बहरूपिया है. इसके तुरंत बाद उसे मंत्रालय सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया. युवक ने अफसरों से यहां तक कह दिया था कि वह पूर्व कलेक्टर्स से उनकी बात भी करा सकता है, लेकिन वह सिर्फ अपनी बातों के जाल में सबको उलझा रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

युवक का बिगड़ी मानसिक स्थिति
मंत्रालय के सुरक्षा अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि योगेंद्र से गहन पूछताछ की गई. जांच में सामने आया कि युवक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है. प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत हुआ कि अत्यधिक पढ़ाई के दबाव के कारण उसकी मानसिक दशा बिगड़ गई थी और वह खुद को काल्पनिक रूप से आईएएस अफसर मान बैठा था. ज्यादा पढ़ाई के कारण उसकी दशा बिगड़ी लग रही थी. इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अविनाश शर्मा ने बताया कि युवक के परिजनों को बुलाकर उसे सुपुर्द कर दिया गया.

यह भी पढ़ें-होने वाली पत्नी ही निकली कातिल! ससुराल पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या, बताई वजह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsbhopal newsFake IAS

Trending news

Vishnu Deo Sai
रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को बनाएंगे अधिक सशक्त: CM साय
mp news
होने वाली पत्नी ही निकली कातिल! ससुराल पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या, बताई वजह
mp news
MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री ने भी दी नसीहत
mp news
इंदौर में क्लासमेट के कमरे में निर्वस्त्र मिला छात्रा की शव, 3 दिन से लापता थी युवती
Mohan Yadav
होली पर MP में मिलावटी मिठाई-रंगों से छुटकारा! CM मोहन यादव ने उठाया बड़ा कदम
Mohan Yadav
देश के लिए जनगणना कितना जरूरी? CM मोहन यादव ने बताए फायदे
mp news
रतलाम नगर निगम का बड़ा खेल, नसबंदी हुई 33 हजार कुत्तों की, गिनती में मिले सिर्फ इतने
mp news
खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट ने ली मासूम की जान, खेलते समय चपेट में आया बच्चा
mp news
बारात में 15 साल के नाबालिग की गोली लगने से हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम
Madhya Pradesh Congress
कमलनाथ के गढ़ में खलबली! छिंदवाड़ा सहित 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग...