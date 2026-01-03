भोपाल के भीम नगर में सनसनी, घर के अंदिर मिला 21 साल के युवक का शव, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका

Young Man Death-मध्यप्रदेश की राजधानी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके अरेरा हिल्स के पास स्थित भीम नगर में उस समय सनसनी फैल गई, जब 21 साल के एक युवक की उसके घर में ही लाश मिली. मृतक का नाम विक्की सिलावट है. विक्की की इस तरह अचानक हुई मौत ने पूरी बस्ती को दहला दिया है और अब इस मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

क्या है पूरी वाकया

जानकारी के अनुसार, विक्की का शव उसके घर में संदिग्ध हालत में मिला. जब उसे देखा गया, तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर में कोई हरकत नहीं थी. परिजनों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अरेरा हिल्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. विक्की के भाई विकास ने पुलिस को बताया कि यह सामान्य मौत या सुसाइड नहीं है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

परिजनों ने मोहल्ले के ही एक नामी बदमाश पर शक जताया है. मृतक के भाई विकास का कहना है कि कुछ समय पहले उसी बदमाश ने विक्की पर जानलेवा हमला कर उसे चाकू मारे थे. इस हमले की बाकायदा एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. मामले की शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही आरोपी नाराज चल रहा था.

हत्या की आशंका

विक्की के परिवार का दावा है कि विक्की न तो किसी तनाव में था और न ही इतना कमजोर कि ऐसा कदम उठाए. उन्हें शक है कि विक्की को जबरन कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया है या फिर उसका गला दबाया गया है.

पुलिस ने जांच शुरू की

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध मौत के तौर पर दर्ज किया है. अरेरा हिल्स पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह क्या है, जहर, गला घोंटना या कुछ और यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा. पुलिस अब उन पुराने विवादों और एफआईआर की कड़ियों को जोड़कर देख रही है जिनका जिक्र परिवार ने किया है.

