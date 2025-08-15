फिर चर्चा में भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज, अब सुरक्षा को मिलेगी पहला प्राथमिकता

MP News-मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बना 90 डिग्री वाला आरओबी देश भर में चर्चा का विषय गया था. इस ब्रिज की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हुई. साथ ही मीम्स भी बनाए गए और इंजीनियरों से लेकर नेताओं का मखौल उड़ाया गया. एक बार फिर 90 डिग्री वाला यह ब्रिज चर्चा में आ गया है. इस ब्रिज के 90 डिग्री के एंगल को सुधारकर नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है. मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू किया जाएगा.

ब्रिज का टर्न जब तक नहीं सुधर जाएगा तब तक इस पर यातायात शुरू नहीं किया जाएगा.

नई डिजाइन हुई फाइनल

जानकारी के अनुसार, इस 90 डिग्री वाले ब्रिज के एंगल में सुधार किया गया है और नया डिजाइन फाइनल कर लिया गया है. लोक निर्माण विभाग की ओर से इस डिजाइन को उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश किया जाएगा. डिजाइन पर मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा. इस नए डिजाइन में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

सात इंजीनियरों पर गिरी थी गाज

भोपाल का ऐशबाग आरओबी का 15 जून को लोकार्पण होना था, लेकिन उससे पहले ही ब्रिज का 90 डिग्री वाला मोड़ चर्चाओं में आ गया. ब्रिज के एंगल पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए. जब मामला तूल पकड़ने लगा तो मोड़ से जुड़े सात इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया था.

लोकार्पण किया था रद्द

ब्रिज के लोकार्पण को रद्द कर दिया गया था. सीएम मोहन यादव ने इंजीनियरों को स्पष्ट कह दिया था कि बिना टर्न को सुधारे ब्रिज पर यातायात शुरू नहीं किया जाएगा. नए डिजाइन को लोक निर्माण विभाग, एनएचआई और रेलवे विभाग के द्वारा सर्वे के बाद ही डिजाइन पर सर्व सम्मति दी गई है.

सुधार तक नहीं खुलेगा ब्रिज

वहीं लोकनिर्माण विभाग की ओर से आरओबी के दोनों तरफ बोगदा और ऐशबाग की तरफ टीन लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं. जब तक ब्रिज का टर्न ठीक नहीं हो जाता तब तक यातायात नहीं खेला जाएगा. नए डिजाइन में प्राथमिकता दी जाएगी.

