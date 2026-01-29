MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IPS अधिकारियों के हुए तबादले, संजय कुमार सिंह नए भोपाल पुलिस कमिश्नर

14 IPS Officers Transferred-मध्यप्रदेश में गुरुवार को गृह विभाग ने 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, वे मौजूदा आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा की जगह लेंगे. हरिनारायण चारी मिश्रा को आईजी एससीआरबी, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है. उज्जैन रेंज के एडीजी उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त बनाया गया है. ADG राकेश गुप्ता को उज्जैन जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

पंकज कुमार श्रीवास्तव स्पेशल डीजी CID

पंकज कुमार श्रीवास्तव, स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन, एसटीएफ, सीआईडी और सतर्कता को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब उन्हें स्पेशल डीजी सीआईडी और स्पेशल डीजी सतर्कता पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है. केंद्रीय प्रतिनुयिक्ति से लौटने के बाद पदस्थपना का इंतजार कर रहे अनंत कुमार सिंह को स्पेशल डीजी और प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन बनाया गया है. केपी वेंकटेश्वर राव को एडीजी तकनीकी सेवाएं नियुक्त किया गया है. साथ ही उन्हें एंटी नक्सल ऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

राकेश गुप्ता बने उज्जैन आईजी

एडीजी अंशुमान यादव को संचालक खेल और युवक कल्याण विभाग बनाया गया है. राकेश गुप्ता को एडीजी और रेंज आईजी उज्जैन बनाया गया है. डी श्रीनिवास वर्मा एडीजी पीएचक्यू को एडीजी नारकोटिक्स बनाया गया है. उन्हें एडीजी एसटीएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. विवेक शर्मा को एडीजी पीटीआरआई पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभय सिंह भोपाल आईजी से हटाए गए

अभय सिंह को भोपाल आईजी देहात से हटाकर आईजी योजना पीएचक्यू बनाया गया है. वहीं, लंबे समय तक इंदौर और भोपाल पुलिस की कमान संभालने वाले हरिनारायण चारी मिश्रा को आईजी एससीआरबी बनाया गया है. संजय कुमार को भोपाल पुलिस आयुक्त, संजय तिवारी को आईजी भोपाल देहात, चैत्रा एन को आईजी शहडोल और ललित शाक्यवार को आईजी बालाघाट जोन पदस्थ किया गया है.

यह भी पढ़ें-बारिश-ओले से फसल हो गई बर्बाद? जानें कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा, क्या है प्रोसेस

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!