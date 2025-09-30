Advertisement
MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का हुआ तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

MP News-मध्यप्रदेश में 24 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है. इनमें 12 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है. वहीं पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना का संभागायुक्त बनाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:55 PM IST
24 IAS Transfer in Madhya Pradesh-मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने मंगलवार को 24 आईएएस अफसरों के तबादला किया गया है. इनमें 12 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, उनमें पन्ना, पांढुर्णा, सिवनी, मुरैना, डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, भिंड, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों के कलेक्टर शामिल हैं. आदेश में पन्ना कलेक्टर रहे सुरेश कुमार को मुरैना संभागायुक्त बनाया गया है. वहीं संस्कृति जैन को भोपाल नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है. 

इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार को ओएसडी सह आयुक्त चंबल संभाग मुरैना. छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अपर सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग. डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या को संचालक विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को अपर सचिव लोक निर्माण विभाग, उषा परमार अपर आयुक्त राजस्व भोपाल संभाग को कलेक्टर पन्ना पदस्थ किया गया है.

खबर में अपडेट जारी है...

