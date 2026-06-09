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मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा, किसानों को राहत, मंडी शुल्क आधा प्रतिशत करेगी सरकार

Mohan Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 9 जून को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और विकास कार्यों से जुड़े अहम फैसले लिए गए. सरकार ने मंडी शुल्क और कपास शुल्क को घटाकर आधा प्रतिशत (0.5%) कर दिया है, जिससे सीमावर्ती जिलों के किसानों को राहत मिलेगी.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:22 PM IST
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा, किसानों को राहत, मंडी शुल्क आधा प्रतिशत करेगी सरकार

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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