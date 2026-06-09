/मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा, किसानों को राहत, मंडी शुल्क आधा प्रतिशत करेगी सरकार

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Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 9 जून को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. सीमावर्ती इलाकों के किसानों को राहत देते हुए मार्केट फीस को आधा करने का फैसला किया गया. भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई लागत को मंज़ूरी दी गई, साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. सोलर रूफटॉप स्कीम के विस्तार, खाद की उपलब्धता की निगरानी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए भी 235 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.
मंत्री चैतन्य कश्यप ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी. इस बैठक में राज्य के विकास और किसानों की खुशहाली से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सफल नेतृत्व के 12 साल पूरे होने पर बधाई देने का प्रस्ताव पारित किया गया और राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में आई बड़ी कमी का जिक्र किया गया. सरकार अगले महीने की 5 तारीख से 21 तारीख तक पूरे राज्य में कई विकास शिविर आयोजित करेगी.
मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले
आर्थिक और कृषि सुधारों के तहत टैक्स में अंतर को दूर करने के लिए सीमावर्ती इलाकों में मंडी शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है. इसी तरह अब कपास पर भी 0.5% शुल्क लगेगा. इस सिस्टम से होने वाली ₹800 करोड़ की कमाई में से 30% किसानों पर, 12% मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 2% किसानों के कल्याण पर और 4.25% कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जाएगा. इसके अलावा वैश्विक संकट को देखते हुए खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा
बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट ₹6,941 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,033 करोड़ कर दिया गया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ₹235 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी गई है. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे तबादलों से संबंधित कागजी कार्रवाई 15 जून तक पूरी कर लें. इसके अलावा हर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. इस पहल को ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भी शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिका को होने वाला निर्यात 19% बढ़कर ₹3,800 करोड़ हो गया है.
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