/मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा, किसानों को राहत, मंडी शुल्क आधा प्रतिशत करेगी सरकार

भोपाल मेट्रो का बजट बढ़ा

बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का बजट ₹6,941 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,033 करोड़ कर दिया गया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ₹235 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी गई है. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे तबादलों से संबंधित कागजी कार्रवाई 15 जून तक पूरी कर लें. इसके अलावा हर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी. इस पहल को ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भी शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश से लैटिन अमेरिका को होने वाला निर्यात 19% बढ़कर ₹3,800 करोड़ हो गया है.