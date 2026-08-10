/भोपाल में BJP विधायक के बंगले में घुसे चोर, अलमारी खंगाली और टोंटियां खोलीं, VIP इलाके में सुरक्षा पर उठे सवाल

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राजधानी भोपाल के सबसे सुरक्षित और वीआईपी इलाकों में शामिल चार इमली में चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चोरों ने पूर्व मंत्री और BJP विधायक अजय बिश्नोई के D-11/3 बंगले में घुसकर चोरी करने की कोशिश की. हालांकि कोई कीमती गहना या कैश चोरी नहीं हुआ. इसके बजाय बदमाशों ने बाथरूम की टोंटियां और अलमारियां खोल दीं. बताया जा रहा है कि यह घटना कल रविवार दोपहर को हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
BJP विधायक के बंगले में घुसे चोर
जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने अलमारियां खोलकर किसी बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्रयास किया था.हालांकि, उनकी योजना नाकाम रही क्योंकि उन्हें अंदर कोई कैश या सोने-चांदी के गहने नहीं मिले. इसके बाद चोरों ने बाथरूम में लगी पीतल और स्टील की टोंटियां उखाड़ीं और उन्हें लेकर रफूचक्कर हो गए. दोपहर करीब 1:30 बजे हुई इस घटना की भनक आस-पास के किसी व्यक्ति को भी नहीं लगी. इस घटना ने इलाके में पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
VIP इलाके में सुरक्षा पर उठे सवाल
बता दें कि जबलपुर के पाटन से विधायक अजय विश्नोई को चार इमली इलाके में सरकारी बंगला D-11/03 मिला हुआ है. वे महीने में सिर्फ तीन-चार दिन ही भोपाल आते हैं. बाकी समय बंगला खाली रहता है. रविवार को जब विश्नोई वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए थे. जिन दरवाजों के ताले नहीं खुल पाए, चोरों ने उनकी कुंडी ही उखाड़ दी थी. बड़ी बात ये है कि पूर्व मंत्री का बंगला स्पेशल DG अजय शर्मा के बंगले के ठीक सामने है. इसके बावजूद चोर वारदात को अंजाम देकर भागने में कामयाब रहे. इसी इलाके में एक अधिकारी के खाली घर में भी तीन-चार दिन पहले चोरी हुई थी. मंत्रियों और अधिकारियों वाले VIP इलाके में दिन-दहाड़े हुई चोरी की इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
ग्वालियर में इनामी डकैत का साथी गिरफ्तार
इस बीच, ग्वालियर में पुलिस ने इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के एक और साथी को पकड़ा है. कुछ दिन पहले इस व्यक्ति ने कल्ली गुर्जर और दूसरे साथियों के साथ मिलकर आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. पुलिस अब कल्ली गुर्जर और उसके बाकी साथियों की तेजी से तलाश कर रही है. यह मामला पंद्रह दिन पहले हुई एक घटना से जुड़ा है, जब डकैतों ने ग्वालियर के घाटीगांव-मोहना इलाके में एक कंटेनर ट्रक पर फायरिंग की थी. तब से पुलिस जंगल में तलाशी अभियान चला रही है. आठ दिन पहले पुलिस टीमों ने कल्ली के साथी अजय (उर्फ़ दुर्लभ गोस्वामी) को घेरकर पकड़ा था और तब से जंगल के इलाके की घेराबंदी करके तलाशी जारी रखी है.
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