MP बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस महीने से होंगी 10वीं-12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं, जल्द जारी होगा टाइमटेबल

MP Board exam 2026: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएंगी. ये परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाओं की तरह ही आयोजित की जाएंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 18, 2025, 10:26 AM IST
MP Board Exam Date 2026: मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा से पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी. ये परीक्षाएं पूरी तरह से बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर आधारित होंगी, ताकि विद्यार्थी वास्तविक परीक्षा जैसे वातावरण का अनुभव कर सकें और अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधार सकें.

प्री-बोर्ड परीक्षा जरूरी है
दरअसल फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं जिसके कारण प्री-बोर्ड को लेकर छात्रों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्री-बोर्ड परीक्षा जरूरी है और सभी स्कूलों को इसे आयोजित करना होगा. विभाग जल्द ही आधिकारिक टाइमटेबल जारी करेगा.

परीक्षा प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित 
प्रश्नपत्रों की सॉफ्ट कॉपी विद्यालय प्राचार्यों के लॉगिन पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे स्कूल प्रिंट कर छात्रों तक पहुंचाएंगे. इससे परीक्षा प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित रहेगी. इसी बीच 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं हाल ही में पूरी हो चुकी हैं. छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं भी दिखाई जाएंगी, ताकि वे अपनी त्रुटियों को समझकर बोर्ड की तैयारी और मजबूत कर सकें.

यह भी पढ़ें: MP में सर्दी का कहर! इन दो जिलों में स्कूलों का समय बदला, जानें कब से शुरू होंगी कक्षाएं

 

एमपी बोर्ड परीक्षा कब होगी?
इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी समय से पहले ही जारी कर दी है. 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 फ़रवरी से और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 फ़रवरी से शुरू होंगी. दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी. 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी का होगा.

