कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, AIIMS भोपाल में बिना सर्जरी होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज, जानिए कब से?

Bhopal News: एम्स भोपाल प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक बना रहा है. इस ब्लॉक की सबसे खास बात 'गामा नाइफ' टेक्नोलॉजी है, जिससे बिना सर्जरी के ब्रेन ट्यूमर का इलाज करना संभव होगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:24 AM IST
AIIMS Bhopal News: साल 2026 में मध्य प्रदेश में कैंसर मरीज़ों के लिए हेल्थकेयर सेवाओं में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. AIIMS भोपाल राज्य का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक बना रहा है, जिससे कैंसर की जांच और इलाज बहुत तेज़ी से और ज़्यादा असरदार तरीके से हो पाएगा. अभी मरीज़ों को सर्जरी और इलाज के लिए छह महीने से एक साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. यह कैंसर ब्लॉक एक ही छत के नीचे वर्ल्ड-क्लास मेडिकल सुविधाएं देगा. खासकर गामा नाइफ मशीन का इस्तेमाल करके ब्रेन ट्यूमर का इलाज बिना सर्जरी के किया जा सकेगा.

दरअसल, AIIMS भोपाल 2026 तक राज्य का पहला सेंट्रलाइज्ड कैंसर ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है. अभी कैंसर मरीजों को सर्जरी और ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए छह महीने से एक साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इस नए ब्लॉक के बनने से यह वेटिंग पीरियड लगभग खत्म हो जाएगा. AIIMS एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल दिक्कतों को दूर करने के लिए हाई-लेवल मीटिंग कर रहा है. AIIMS प्रशासन इस प्रोजेक्ट को 2026 की तय समय-सीमा के अंदर पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहा है.

इसकी सबसे एडवांस्ड सुविधा 'गामा नाइफ' मशीन होगी. यह टेक्नोलॉजी बिना किसी सर्जरी के जटिल ब्रेन ट्यूमर का इलाज करने में सक्षम है. इससे मरीजों को PET-CT स्कैन और एडवांस्ड रेडियोथेरेपी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा. AIIMS के डेटा से पता चलता है कि हर साल 36,000 से ज़्यादा कैंसर मरीज अस्पताल आते हैं, जिनमें से 60% भोपाल के बाहर से आते हैं (जैसे अगर-मालवा, रायसेन और विदिशा). यह नई टेक्नोलॉजी ब्रेन ट्यूमर का इलाज आसानी से और बिना सर्जरी के करना संभव बनाएगी.

पूरे राज्य के लिए बड़ा वरदान
बता दें कि हेल्थकेयर सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को मैनेज करने के लिए एक 'स्मार्ट स्क्रीनिंग सिस्टम' लागू किया जाएगा. यह सिस्टम शुरुआती स्क्रीनिंग के दौरान कैंसर की गंभीरता की पहचान करेगा और मरीजों को उसी हिसाब से कैटेगरी में बांटेगा, जिससे गंभीर हालत वाले मरीजों का इलाज बिना किसी देरी के शुरू हो सके. यह पहल न सिर्फ भोपाल में कैंसर मरीजों के लिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी.

कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, AIIMS भोपाल में बिना सर्जरी होगा ब्रेन ट्यूमर का इलाज, कब
