पहले गला दबाया, फिर कर दी गला रेतकर हत्या; BF मुबीन क्यों बना जान का दुश्मन? पुलिस ने खोला राज

Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Bhopal News: भोपाल के पंचशील नगर में एक लड़की की गला रेतकर हत्या का मामला सुलझ गया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि लड़की की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 03, 2025, 03:50 PM IST
Bhopal Crime News: राजधानी भोपाल के पंचशील नगर में एक युवती की गला रेतकर की गई जघन्य हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले में रहने वाला उसका बॉयफ्रेंड निकला. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी प्रेमिका की किसी और से शादी होने से नाराज होकर यह वारदात की.

यह भी पढ़ें: शादी से पहले कत्ल, भोपाल में 19 साल की युवती की गला काटकर हत्या, घर में पड़ा मिला शव

बॉयफ्रेंड ने इसलिए उतारा था युवती को मौत के घाट
दरअसल, पंचशील नगर में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी. प्रेमी मुबीन उसी मोहल्ले में रहता है. पुलिस के मुताबिक मुबीन नहीं चाहता था कि लड़की किसी और से शादी करे, इसलिए उसने पहले युवती का गला दबाया और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. टीटी नगर पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

यह भी पढ़ें: भोपाल के घरों में सप्लाई हो रहा 'जहरीला पानी', 2.5 लाख लोगों पर इन बीमारियों का खतरा

पिता ने अपने ही परिवार पर लगाए थे आरोप
बता दें कि इस हत्या के बाद मृतका के पिता ने अपने ही परिवार पर आरोप लगाया था. युवती के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी और 2 महीने बाद उसकी शादी होनी थी. लेकिन मेरे परिवार से जलने वाले मेरे भाइयों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया था.

हत्या के बाद इलाके में फैली थी सनसनी 
कल यानी मंगलवार को टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी 19 वर्षीय रोशनी की उसके ही घर में गला काटकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और जब उसके पिता एजाज मियां ने अपनी बेटी का शव देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और आखिरकार पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया.

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

