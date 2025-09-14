DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट, जांच एजेंसियां ​​हैरान

Bhopal Drug Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने एक बड़े ड्रग तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया है. डीआरआई ने यहां से युगांडा की एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में महिला ने कई बड़े राज उगले हैं, जिससे पता चला है कि उसका मुंबई में सक्रिय एक विदेशी ड्रग गिरोह से संबंध है. इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की ओर इशारा करती है.

DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा

दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई युगांडा की महिला तस्कर से डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि महिला के तार मुंबई में विदेशी गैंग से जुड़े हुए हैं. डीआरआई कोर्ट, भोपाल ने आरोपी महिला को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि महिला के पास से 368.90 ग्राम मेथामफेटामाइन (MD) और 147.40 ग्राम कोकीन जब्त किया गया था.

युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट

पकड़ी गई युगांडा की महिला के पास से दो पासपोर्ट भी मिले हैं. इससे मामला और भी पेचीदा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, महिला इन्हीं पासपोर्ट और फर्जी नामों से कई देशों में घूमकर ड्रग्स सप्लाई करती थी. वह मुंबई में एक विदेशी महिला के गिरोह में काम करती है.भोपाल जिला न्यायालय ने आरोपी महिला को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

