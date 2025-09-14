DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट, जांच एजेंसियां ​​हैरान
DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट, जांच एजेंसियां ​​हैरान

Bhopal News: ड्रग तस्करी के मामले में पकड़ी गई युगांडा की एक महिला के बारे में डीआरआई ने बड़ा खुलासा किया है. पूछताछ में पता चला कि इस महिला के एक विदेशी गिरोह से संबंध हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:32 AM IST
DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा, युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट, जांच एजेंसियां ​​हैरान

Bhopal Drug Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने एक बड़े ड्रग तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया है. डीआरआई ने यहां से युगांडा की एक महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में महिला ने कई बड़े राज उगले हैं, जिससे पता चला है कि उसका मुंबई में सक्रिय एक विदेशी ड्रग गिरोह से संबंध है. इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट की ओर इशारा करती है.

यह भी पढ़ें: दीवाली से पहले लाड़ली बहनों को लग सकता है बड़ा झटका, इन महिलाओं का कटेगा नाम!

 

DRI की पूछताछ में बड़ा खुलासा
दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई युगांडा की महिला तस्कर से डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि महिला के तार मुंबई में विदेशी गैंग से जुड़े हुए हैं. डीआरआई कोर्ट, भोपाल ने आरोपी महिला को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि महिला के पास से  368.90 ग्राम मेथामफेटामाइन (MD) और 147.40 ग्राम कोकीन जब्त किया गया था.

यह भी पढ़ें: एमपी पुलिस में 7,500 कॉन्स्टेबलों की बंपर भर्ती, नोटिफिकेश जारी, 15 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन

 

युगांडा की महिला ड्रग तस्कर के पास मिले 2 पासपोर्ट
पकड़ी गई युगांडा की महिला के पास से दो पासपोर्ट भी मिले हैं. इससे मामला और भी पेचीदा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, महिला इन्हीं पासपोर्ट और फर्जी नामों से कई देशों में घूमकर ड्रग्स सप्लाई करती थी. वह मुंबई में एक विदेशी महिला के गिरोह में काम करती है.भोपाल जिला न्यायालय ने आरोपी महिला को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

