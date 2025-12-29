भोपाल में फिल्मी डकैती, कुत्तों को हड्डी डालकर उलझाया, फिर वकील के घर से उड़ाए 18 लाख कैश

Bhopal News: भोपाल में एयरपोर्ट रोड पर स्थित सूरज नगर में एक सीनियर वकील के घर पर एक बहुत ही शातिर चोरी की घटना सामने आई है. लगभग आठ नकाबपोश चोरों ने उनके घर से 18 लाख रुपये और लाखों के जेवरात चुरा लिए.
Madhya Pradesh News: राजधानी भोपाल के कोहेफिजा पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित सूरज नगर कॉलोनी में एक चौंकाने वाली डकैती हुई है. शातिर बदमाशों ने सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के घर को निशाना बनाया. चालाक लुटेरों ने पहले घर की रखवाली कर रहे खतरनाक कुत्तों को हड्डियां और मांस के टुकड़े फेंककर शांत किया, और फिर दीवार फांदकर घर में घुस गए. हथियारबंद आठ नकाबपोश लुटेरों ने ₹18 लाख कैश और लाखों रुपये के गहने लूटे और फरार हो गए.
कुत्तों को हड्डी डालकर उलझाया
दरअसल, भोपाल शहर में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. इस बार चोरों ने कोहेफिजा पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाली एक पॉश कॉलोनी, सूरज नगर सोसाइटी में धावा बोला. यह घटना सीनियर वकील अखिलेश श्रीवास्तव के घर पर हुई, जहां अपराधियों ने बहुत ही प्लान बनाकर चोरी की. इस शातिर वाली चोरी में चालाक चोरों ने फिल्मी स्टाइल में पहले तो कुत्ते को हड्डी फेंककर डिस्ट्रैक्ट किया और फिर घर के अंदर घुसकर लाखों रुपये का कीमती सामान चुरा लिया.
वकील के घर से उड़ाए 18 लाख कैश
बताया जा रहा है कि चोरों ने चोरी करने से पहले घर की रेकी की थी. इसके बाद वे वकील के घर में घुस गए. हालांकि दो खतरनाक कुत्तों के भौंकने पर चोरों ने उन्हें हड्डियां और मांस के टुकड़े देकर शांत कराया. कुत्तों के चुप होने के बाद, अपराधी दीवार फांदकर घर में घुस गए. हथियार और औजारों से लैस आठ नकाबपोश लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया. लुटेरे अपने साथ एक टेम्पो लाए थे, जिसमें उन्होंने घर का सामान और चोरी का माल भरकर फरार हो गए. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. यह घटना कोहेफिजा पुलिस स्टेशन इलाके के सूरज नगर सोसाइटी में हुई.
सुरक्षा पर गंभीर सवाल
रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधियों ने घर से 18 लाख रुपये कैश और बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के गहने लूटे. हैरानी की बात यह है कि लुटेरे चोरी का सामान और दूसरी कीमती चीजें ले जाने के लिए अपने साथ एक टेम्पो लाए थे, जिससे साफ पता चलता है कि चोरी से पहले घर की पूरी तरह से रेकी की गई थी. इस घटना ने राजधानी के पॉश इलाकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
