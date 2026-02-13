अब नहीं कटेगा आपका नाम! SIR में 10 हजार आपत्तियां खारिज, 21 फरवरी को जारी होगी नई वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

Big update on SIR: राजधानी भोपाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दर्ज लगभग 10 हजार आपत्तियों की जांच पूरी कर ली गई है. जांच में ये आपत्तियां गलत पाई गईं, जिसके बाद संबंधित दावों को निरस्त कर दिया गया है. साथ ही इन आपत्तियों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई रोक दी गई है. अधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कई आवेदनों के साथ एक साथ 30 से लेकर 150 तक नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए गए थे. हालांकि बीएलओ (BLO) स्तर पर भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान अधिकांश आपत्तियां गलत पाई गई.

इसके बाद लिस्ट से नाम न हटाने का फैसला किया गया. गुरुवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से भी मुलाकात की और आपत्तियों के आधार पर नाम न हटाने की मांग की. प्रशासन के मुताबिक 14 फरवरी से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

भोपाल में SIR प्रक्रिया अंतिम चरण में

भोपाल के नरेला और दक्षिण-पश्चिम में SIR की प्रक्रिया पूरा हो गई है. बाकी के इलाकों में 99 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी किया गया था. इसके बाद नए नाम जोड़ने, क्लेम और ऑब्जेक्शन में बदलाव करने का प्रोसेस शुरू हुआ. जिले में अब तक करीब 52,000 नए नाम जोड़े जा चुके हैं. करीब 30,000 एप्लीकेशन की जांच चल रही है. अभी भी 1656 केस में पेंडिंग है.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगा. लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता अपना नाम आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकें से चेक कर सकते हैं. नाम चेक करने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं.

अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करें?

मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट: https://ceoelection.mp.gov.in/ पर जाएं.

वेबसाइट पर जाएने के बाद इलेक्टोरल रोल-वोटर लिस्ट” ऑप्शन चुनें. अपना जिला, असेंबली सीट और पूरा नाम या EPIC नंबर डालें. आपको नाम का स्टेटस दिखाया जाएगा.

अगर ऑफलाइन नाम चेक करना है तो वोटर्स अपने लोकल बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं. ड्राफ्ट लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स (BLAs) को भी अवेलेबल करा दी जाती है.

ये भी पढ़ें: MP Board Exam: समय पर आएगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट! एग्जाम खत्म होने से पहले ही शुरू होगी कॉपियों की जांच, जानें क्या है पूरी तैयारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!