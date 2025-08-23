MP में रहने वाले बिहार के वोटरों के लिए खुशखबरी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका

Bihar Voters Living MP: अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश या किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. क्योंकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बिहार के ऐसे मतदाताओं के लिए नई व्यवस्था की है. जिनका नाम बिहार की मतदाता सूची से बिना सूचना या गलती से हटा दिया गया है और उनका नाम देश के किसी अन्य राज्य की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो अब ऐसे मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र संख्या और आधार कार्ड के माध्यम से फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं. मध्य प्रदेश में भी इसकी जानकारी दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर व्यवस्था लागू

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है. 14 अगस्त 2025 को एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. जिसमें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मतदाता जो साल 2025 में प्रारूप वोटर लिस्ट में शामिल थे, लेकिन 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है तो उन्हें फिर से नाम जोड़ने का मौका मिलेगा. क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, लंबे समय से अनुपस्थित या डबल एंट्री वाले मतदाताओं के नाम 1 अगस्त को प्रकाशित वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. लेकिन कई जगह गलतियां हुई है, जिससे वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हट गए थे. ऐसे में यह लोग अपने नंबर की जांच करके फिर से अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

यह है प्रावधान

निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया कि यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो वह अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ दावा फॉर्म भरकर निर्वाचन आयोग के पास जमा कर सकता है. दावा सत्यापन के बाद यदि सही पाया गया, तो उनका नाम फिर से मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा और उन्हें वोटिंग करने का पूरा अधिकार होगा.

एमपी में रहे वाले बिहारी वोटरों को राहत

निर्वाचन आयोग की यह घोषणा बिहार के उन वोटर्स के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है जो बिहार से रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से मध्य प्रदेश में निवास तो करते हैं, लेकिन यहां को वोटर नहीं बने हैं. जब भी चुनाव होता तो यह सभी बिहार जाकर ही वोट डालते हैं, ऐसे में यदि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया हो, तो वे नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे वे दोबारा अपने मतदान क्षेत्र में वोट डाल सकें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची बिहार निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है. मतदाता वहां जाकर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं.

