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MP में Gen Z को साधने में जुटी BJP: रील बनाओ और जीतो ₹1 लाख का इनाम! जान लीजिए क्या है नियम और शर्त

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जेन Z को साधने में जुटी है और बीजेपी युवा मोर्चा ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत रील बनाने पर 1 लाख रुपये का इनाम मिलेगा. वॉइस ऑफ यंग इंडिया अभियान में छात्रों को 2 से 3 मिनट की रील बनानी होगी और इसके लिए पहले पुरस्कार एक लाख रुपये का रखा गया है.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Sep 10, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:46 PM IST
MP में Gen Z को साधने में जुटी BJP: रील बनाओ और जीतो ₹1 लाख का इनाम! जान लीजिए क्या है नियम और शर्त

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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