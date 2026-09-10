MP में Gen Z को साधने में जुटी BJP: रील बनाओ और जीतो ₹1 लाख का इनाम! जान लीजिए क्या है नियम और शर्त

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मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स और 'Gen Z' के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नई रणनीति पर काम कर रह है. भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने प्रदेश स्तर पर 'वॉइस ऑफ यंग इंडिया' अभियान की शुरुआत की है. इस प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को शॉर्ट वीडियो यानी रील बनाने का मौका दिया जा रहा है, जहां सबसे बेहतरीन कंटेंट तैयार करने वाले विजेताओं को 1 लाख रुपये तक का नकद इनाम दिया जाएगा.
अगर आप भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं और सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौकीन हैं, तो यह प्रतियोगिता आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है. हालांकि, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को कुछ खास विषयों में से किसी एक पर रील तैयार करनी होगी. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस ये कैंपेन क्या है और इसमें भाग लेने के लिए नियम और शर्तें क्या हैं.
क्या है 'वॉइस ऑफ यंग इंडिया' अभियान?
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं की क्रिएटिविटी को एक मंच देना है. भाजपा युवा मोर्चा का मानना है कि आज का युवा सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात प्रभावी ढंग से रखता है. इसीलिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को विकसित भारत की सोच से जोड़ने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.
किन विषयों पर बनानी होगी रील?
- विकसित भारत की परिकल्पना
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान
- मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा
- भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और विशेषताएं
- युवा और डिजिटल क्रांति
किसे कितना मिलेगा पुरस्कार?
- पहला पुरस्कार (First Prize): ₹1,00,000 (एक लाख रुपये)
- दूसरा पुरस्कार (Second Prize): ₹50,000 (पचास हजार रुपये)
- तीसरा पुरस्कार (Third Prize): ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये)
- विशेष सम्मान: टॉप 10 में जगह बनाने वाले अन्य प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर्स को भी सम्मानित किया जाएगा.
नियम और शर्तें
समय सीमा: रील की अवधि 2 से 3 मिनट के बीच होनी चाहिए.
पात्रता: प्रतियोगिता केवल मध्य प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही मान्य है.
अपलोड करने की प्रक्रिया: प्रतिभागियों को अपनी रील युवा मोर्चा के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर शेयर करनी होगी, जिसे युवा मोर्चा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर अपलोड किया जाएगा.
सिलेक्शन क्राइटेरिया: विजेता का चयन रील की गुणवत्ता, विषय की स्पष्टता और उस पर मिलने वाले एंगेजमेंट/व्यूज के आधार पर किया जाएगा.
युवाओं तक सीधी पहुंच की रणनीति
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक अभियानों की जगह सोशल मीडिया रील्स के जरिए युवाओं से जुड़ना एक सोची-समझी रणनीति है. इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) न केवल Gen Z तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है, बल्कि युवाओं के नजरिए से प्रदेश के विकास की कहानी को भी जनता के सामने लाना चाहती है.