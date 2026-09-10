MP में Gen Z को साधने में जुटी BJP: रील बनाओ और जीतो ₹1 लाख का इनाम! जान लीजिए क्या है नियम और शर्त

मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स और 'Gen Z' के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) नई रणनीति पर काम कर रह है. भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने प्रदेश स्तर पर 'वॉइस ऑफ यंग इंडिया' अभियान की शुरुआत की है. इस प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को शॉर्ट वीडियो यानी रील बनाने का मौका दिया जा रहा है, जहां सबसे बेहतरीन कंटेंट तैयार करने वाले विजेताओं को 1 लाख रुपये तक का नकद इनाम दिया जाएगा.