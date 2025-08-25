2020 में सरकार किसने गिराई पर 2025 में घमासान, कांग्रेस बोली सिंधिया ने कमलनाथ-दिग्विजय को ला दिया सड़क पर

MP Politics: मध्यप्रदेश में रह-रहकर आज भी 20 मार्च 2020 की चर्चा होती रहती है. वो तारीख जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराकर दोबारा बीजेपी की सरकार बनी थी. अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसका जिक्र छेड़ा और आरोप लगाया कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद के चलते सरकार गिराई गई. इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में 2025 में फिर से 2020 की चर्चा चलने लगी है. दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कमलनाथ का रिएक्शन आया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई' इस खींचतान को बीजेपी ने लपक लिया है. बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, उमंग सिंघार का मानना है कि सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मंडली को सड़क पर ला दिया.

अपनों की बयानबाजी में के चलते मध्यप्रदेश कांग्रेस फिर घिरती नजर आ रही है. कमलनाथ-दिग्विजय सिंह के बयानों ने भाजपा को घेरने का मौका दे दिया है. विधायक रामेश्वर शर्मा ने साल 2020 की बात करते हुए कहा यही उस सरकार का तमाशा था. जनता पूछती है कौन सरकार चला रहा है. वहीं उमंग सिंघार ने भी कहा उस समय सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी. सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया गया था. सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मंडली को सड़क पर ला दिया. आज दिग्विजय सिंह, कमलनाथ हाशिये पर आ गए हैं. कांग्रेस जिला आध्यक्षों को ताकत देने के मामले पर कहा कांग्रेस आज कहीं नहीं बची है, जमीन खिसक गई है.

कमलनाथ ने क्या कहा था

दिग्विजय सिंह के बयान पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं. इसलिए वो नाराज थे.