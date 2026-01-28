EXCLUSIVE: बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले-हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा हूं

Interview Deputy CM Jagdish Devda: बीजेपी के सीनियर विधायक और फायरब्रांड हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक खास प्रोग्राम "बिल्डिंग न्यू इंडिया MP चैप्टर" में खास बातचीत करते हुए कई बड़ी बातें कही. उन्होंने कहा कि वह हिंदुत्व के लिए बोलते हैं और वह हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने हिंदुओं को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की सलाह दी है, उन्होंने कहा कि रिश्तों को बचाने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे करना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 ही बच्चे होंगे तो बड़े परिवार धीरे-धीरे खत्म होंगे.

कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हिंदुत्व विरोधी जो भी बात करेगा, उसके खिलाफ जनता रहेगी. जिस तरह से मेरा दायित्व परिवार के लिए होता है, उसी तरह से मेरा दायित्व मेरे समाज के प्रति भी है. मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान के लिए हमेशा लोगों को जगाते रहूंगा. हमें राम के लिए जगना है, हमें कृष्ण के लिए जगना है. इसलिए हम हिंदुओं को जगाने का काम करते रहेंगे. उन्होंंने इस दौरान राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा. जबकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामों की भी जानकारी दी है.

कौन हैं रामेश्वर शर्मा

रामेश्वर शर्मा बीजेपी के सीनियर नेता हैं, वह 2013 से लगातार भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं, उन्होंने 2013, 2018 और 2023 में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है. वह भोपाल नगर निगम में बीजेपी के पार्षद भी रह चुके हैं, रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वह फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेता माने जाते हैं, जिनके बयान अक्सर मीडिया में चर्चा में रहते हैं. रामेश्वर शर्मा को हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है.

