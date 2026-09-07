'चौराहे पर मिसाइल लगा दो और काजी कैंप पर गिरा दो...' BJP विधायक के बयान पर घमासान, सफाई में बोले- मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था

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भोपाल में जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के भड़काऊ बयानों के बाद मध्य प्रदेश में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि, "जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि सुईं बनाना नहीं जानते, तब मोदी जी ने कहा था कि हम मिसाइल बनाएंगे...करौंद चौराहे पर मिसाइल लगा दो और काजी कैंप पर गिरा दो." हालांकि विधायक ने बाद में अपने बयान पर सफाई देने और स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया.
मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा था- BJP विधायक
इस बयान पर बवाल मचने और चौतरफा घिरने के बाद बीजेपी विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भोपाल वाले काजी कैंप की नहीं, बल्कि इस्लामाबाद वाले काजी कैंप की बात कर रहे थे. हालांकि, कांग्रेस ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया है. कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज ने तीखा हमला करते हुए कहा कि इंटरनेट पर सर्च किया, कहीं भी इस्लामाबाद में काजी कैंप नाम का कोई इलाका नहीं है. हफीज ने विधायक के बयान और उनकी सोच, दोनों की कड़ी निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि जिस इलाके में मिसाइल मारने की बात हो रही वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है.
वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है. उन्होंने रामेश्वर शर्मा के भाषण को पूरी तरह से भड़काऊ और समाज में बंटवारा करने वाला बताया और कहा कि खुले मंच से जनता के सामने ऐसी बातें कहने से केवल नफरत ही फैलती है.
हिंदू एकता और राष्ट्रवाद पर बात
करोंद के भगत सिंह चौराहे पर मटकी फोड़ कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा ने हिंदू एकता और राष्ट्रवाद पर बात की. उन्होंने कहा कि हिंदू एकता सिर्फ मटकी फोड़ने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर मौके पर एकजुट रहना जरूरी है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि जातियों में न बंटें और सबसे पहले खुद को हिंदू और भारतीय समझें.
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