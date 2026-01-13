भारत भवन में 'भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल' पर बवाल, MCU कुलगुरू ने MP संस्कृति मंत्री को लिखा पत्र; उठाए गंभीर सवाल

भारत भवन में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (BLF) पर हुए विवाद को लेकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के कुलगुरू और भारत भवन के न्यासी विजय मनोहर तिवारी ने बीएलएफ के आयोजनों को लेकर मध्यप्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी को एक पत्र लिखा है.
Trending Photos
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित कला केंद्र भारत भवन में तीन दिनों तक चले भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (बीएलएफ) में बाबर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इसको लेकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के कुलगुरू और भारत भवन के न्यासी विजय मनोहर तिवारी ने बीएलएफ के आयोजनों को लेकर मध्यप्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी को एक पत्र लिखा है. कुलगुरू ने अपने पत्र में चिंता व्यक्त की है कि बीते वर्षों में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल केवल विवादों का केंद्र बनकर रह गया है. उन्होंने कहा है कि BLF का विवादों से चोली-दामन का साथ उसी दिन से है, जब से भारत भवन के दरवाजे इसके लिए खोले गए.
कुलगुरू ने उठाए गंभीर सवाल
एमसीयू के कुलगुरू विजय मनोहर तिवारी ने एमपी के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी को लिखे पत्र में कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा है कि जब भारत भवन अन्य किसी निजी संस्था के लिए उपलब्ध नहीं है तो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (बीएलएफ) को यह विशेषाधिकार क्यों दिया जा रहा है? इसके साथ ही मोटी आर्थिक मदद भी दी जा रही है. उन्होंने पत्र में कहा है कि बीएलएफ का आयोजन आठ सालों से भारत भवन में हो रहा है और शुरू से ही इस पर सवाल उठते रहे हैं, जिससे भारत भवन जैसे प्रतिष्ठित कला केंद्र की छवि धूमिल हो रही है.
उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीएलएफ के आयोजन में भारत भवन के कौन से हित जुड़े हैं, जबकि इतने वर्षों में भी भापाल के लेखक, दर्शक और श्रोताओं से उसका कोई तारतम्य तक नहीं बन पाया है. इसके साथ ही लिटरेचल फेस्टिवलों में उमड़ने वाली भीड़ आश्चर्यजनक रूप से यहां गायब रही है. पत्र में उन्होंने मांग की है कि भारत भवन की नीति स्पष्ट होनी चाहिए. या तो यह सबके लिए खुले या किसी के लिए भी नहीं. प्रसिद्ध रंगकरमी राजीव वर्मा ने इस विषय को प्रमुखता से न्यास मंडल के आरंभिक बैठकों में भी उठाया था.
भारत भवन में आयोजन को लेकर कुलगुरू के सुझाव
एमसीयू के कुलगुरू विजय मनोहर तिवारी ने पत्र में भारत भवन में किसी तरह से विवादित मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे विषय और सत्र जानबूझकर रखे जाते हैं, जिनसे अनावश्यक भ्रम पैदा हो और विवाद खड़े हों. उन्होंने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश के पास राजा भोज, विक्रमादित्य, रानी कमलापति और भीमबैठका जैसी महान विरासत है, जिन पर विमर्श किया जा सकता है. इनकी जगह पर बाबर जैसे आक्रांता की चर्चा भोपाल में समझ के परे है, जबकि अयोध्या आस्था और विकास के मार्ग पर उजाले से भर रही है.
अगले साल से भारत भवन में बीएलएफ पर पाबंदी की मांग
विजय मनोहर तिवारी ने इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कभी विवाद नहीं होते, जबकि भोपाल में जानबूझकर नकारात्मकता फैलाई जा रही है. उन्होंने संस्कृति मंत्री से आग्रह किया है कि हर साल पैदा होने वाले ऐसे कटुतापूर्ण प्रसंग का एक पटाक्षेप हो जाना चाहिए. शासन को निर्णय करना चाहिए कि अगले साल से बीएलएफ के लिए भारत भवन उपलब्ध नहीं है. लाखों की मदद उन्हें शासन देता ही है. वे चाहें तो किसी भी बड़े होटल, रिसॉर्ट या धर्मशाला में यह आयोजन कर सकते हैं.