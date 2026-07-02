/मतदाता सूची के काम में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय सीधे हुआ दोगुना; सरकार ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची (Voter List) के पुनरीक्षण काम में लगे हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजरों के सालाना मानदेय में भारी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, बीएलओ को मिलने वाले वार्षिक मानदेय को सीधे दोगुना कर दिया गया है. इसके साथ ही सुपरवाइजरों की राशि में भी इजाफा किया गया है. वित्त विभाग की सहमति के बाद उप सचिव राजेश कुमार यादव के हस्ताक्षरों से यह आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है.