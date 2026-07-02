/मतदाता सूची के काम में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय सीधे हुआ दोगुना; सरकार ने जारी किया आदेश

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मध्य प्रदेश में मतदाता सूची (Voter List) के पुनरीक्षण काम में लगे हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजरों के सालाना मानदेय में भारी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, बीएलओ को मिलने वाले वार्षिक मानदेय को सीधे दोगुना कर दिया गया है. इसके साथ ही सुपरवाइजरों की राशि में भी इजाफा किया गया है. वित्त विभाग की सहमति के बाद उप सचिव राजेश कुमार यादव के हस्ताक्षरों से यह आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है.
सीधे दोगुना हुआ BLO का मानदेय
निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को अब प्रतिवर्ष ₹6,000 के स्थान पर ₹12,000 मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा, बीएलओ सुपरवाइजर (BLO Supervisor) के मानदेय में भी बड़ी वृद्धि की गई है. उन्हें अब सालाना ₹12,000 की जगह ₹18,000 मानदेय का भुगतान किया जाएगा. मैदानी स्तर पर चुनावी तैयारियों को दुरुस्त रखने वाले इन कर्मचारियों के लिए यह सरकार का एक बड़ा और राहत देने वाला कदम है.
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे आधा-आधा खर्च
आदेश में साफ किया गया है कि मानदेय में हुई इस बढ़ोतरी के बाद आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संभालें. इस संबंध में होने वाला कुल व्यय भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 50:50 के अनुपात (आधा-आधा) में वहन किया जाएगा. यह बजट मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली की तैयारी और मुद्रण मद से व्यावसायिक व विशेष सेवाओं के अंतर्गत आकलित होगा.
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— Zee MP-Chhattisgarh (@ZeeMPCG) July 2, 2026
कब से लागू होगा नियम और कैसे मिलेगी राशि?
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, मानदेय पुनरीक्षण का यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा. कर्मचारियों को भुगतान मिलने में कोई देरी न हो, इसके लिए विभाग ने स्पष्ट गाइडलाइन भी तय की है. बीएलओ और उनके सुपरवाइजरों को मानदेय का भुगतान वर्ष में चार बार (त्रैमासिक आधार पर) किया जाएगा. यह राशि हर तीन महीने यानी जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च के महीनों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी.