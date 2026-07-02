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मतदाता सूची के काम में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय सीधे हुआ दोगुना; सरकार ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची (Voter List) के पुनरीक्षण काम में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजरों के सालाना मानदेय में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. बीएलओ को मिलने वाले वार्षिक मानदेय को सीधे दोगुना कर दिया गया है.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Jul 02, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:28 PM IST
मतदाता सूची के काम में लगे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय सीधे हुआ दोगुना; सरकार ने जारी किया आदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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