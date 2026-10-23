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MP में आएगी नई 'नीली क्रांति', मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य; CM मोहन यादव ने की एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 की घोषणा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नई एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 में यह प्रावधान किया है कि प्रदेश का मत्स्य उत्पादन हम जल्द से जल्द दोगुना कर देंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 23, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 09:35 PM IST
MP में आएगी नई 'नीली क्रांति', मत्स्य उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य; CM मोहन यादव ने की एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 की घोषणा

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