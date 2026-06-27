भोपाल में घर में मिले पति-पत्नी के शव, कई दिनों से बंद था दरवाजा, किराएदार पहुंचा तो खुला मौत का राज

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Bhopal News: राजधानी भोपाल के सुदामा नगर इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बंद घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले हैं. मृतकों की उम्र 50 साल से ज्यादा बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर का मुख्य दरवाजा कई दिनों से अंदर से बंद था और पड़ोसियों को इस स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला.
किराएदार पहुंचा तो खुला मौत का राज
यह खौफनाक घटना तब सामने आई जब एक किराएदार घर का किराया देने पहुंचा, तभी घर से अजीब और बदबूदार गंध आने पर, किराएदार को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है. बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत स्थानीय ऐशबाग पुलिस स्टेशन को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो उन्हें संदिग्ध हालात में उस जोड़े के शव मिले.
हत्या या आत्महत्या?
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. महिला के सिर पर गोली लगने जैसा निशान मिला है, जिससे शक होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जान देने से पहले महिला को गोली मारी होगी. हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का. मौत की असल वजह अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, इसलिए पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. आसपास के इलाके के CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है और परिवार के सदस्यों व पड़ोसियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है.
पुलिस का बयान
इस बीच, एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि, किरायेदारों ने तेज बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दोनों लोगों के शव एक ही कमरे में पड़े मिले. वे पहले ही सड़ चुके थे. अभी यह कहना मुमकिन नहीं है कि यह हत्या का मामला है या आत्महत्या का. मौत की वजह पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी.
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