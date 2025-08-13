Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2879229
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस फैलने से हंगाम मच गया है. कुछ इलाके में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना बताई जा रही है. मौके पर sdrf और ndrf की टीम पहुंची गई है. साथ में पुलिस भी अलर्ट पर है. कुछ रूट को डायवर्ट किया गया है. मामला जेके रोड का है, जहां पर गैस फैली है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Divya Tiwari Sharma |Last Updated: Aug 13, 2025, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट

Breaking News Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस फैलने से हंगाम मच गया है. कुछ इलाके में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना बताई जा रही है. मौके पर sdrf और ndrf की टीम पहुंची गई है. साथ में पुलिस भी अलर्ट पर है. कुछ रूट को डायवर्ट किया गया है. मामला जेके रोड का है, जहां पर गैस फैली है. हालांकि पहली जांच में इसे क्लोरीन गैस बताया जा रहा है

अपडेट जारी है.....
अपडेट- एसडीआरएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टाल गया.  Sdrf के अधिकारियों के मुताबिक ये क्लोरीन गैस थी, जिसका रिसाव हुआ था. फैक्ट्री में आग लगने के कारण गैस फैली थी. पता लगते ही मौके पर पुलिस और एसडीईआरएफ, एनडीआरफ की टीम पहुंची और हालात पर काबू पा लिया, वर्ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. 

TAGS

bhopal news

Trending news

MP Crime News
MP Crime-बेटे बने जल्लाद, जबलपुर में 'कपूतों' ने पिता की हत्या की, 10 किमी दूर फेंका
bhopal news
Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट
mp news
आजादी के जश्न में शामिल हुआ वक्फ बोर्ड,MP की सभी संपत्तियों पर तिरंगा फहराने का आदेश
mp news
यूरिया न मिलने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद, किसान कर रहे हैं अपनी फसल नष्ट
mp news
मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार
guna news
देवा पारदी मौत केस में नया मोड़, CBI ने TI को हिरासत में लिया, आरोप नहीं है स्पष्ट
Dewas News in hindi
MP में BJP विधायक का बड़ा बयान, 'ताजमहल को तेजोमहल कहा जाए'
rewa news
कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, मंच से कहा-डिप्टी CM मिट्‌टी खाने वाला कीड़ा
Janjgir-Champa Agniveer recruitment
पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप पर जांजगीर-चांपा के युवा, अग्निवीर भर्ती में 866 ने मारी बाजी
indore news
इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, जानें कहानी
;