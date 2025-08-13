Big Breaking: भोपाल में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना से सनसनी, कई रूट डायवर्ट

Breaking News Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस फैलने से हंगाम मच गया है. कुछ इलाके में क्लोरीन गैस फैलने की संभावना बताई जा रही है. मौके पर sdrf और ndrf की टीम पहुंची गई है. साथ में पुलिस भी अलर्ट पर है. कुछ रूट को डायवर्ट किया गया है. मामला जेके रोड का है, जहां पर गैस फैली है. हालांकि पहली जांच में इसे क्लोरीन गैस बताया जा रहा है

अपडेट जारी है.....

अपडेट- एसडीआरएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टाल गया. Sdrf के अधिकारियों के मुताबिक ये क्लोरीन गैस थी, जिसका रिसाव हुआ था. फैक्ट्री में आग लगने के कारण गैस फैली थी. पता लगते ही मौके पर पुलिस और एसडीईआरएफ, एनडीआरफ की टीम पहुंची और हालात पर काबू पा लिया, वर्ना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था.