/भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक BRICS सम्मेलन, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विदेशी कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार से BRICS सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 शुरू हो रहा है. 5 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की थीम पर किया जा रहा है. इस सम्मेलन का मकसद BRICS देशों और आमंत्रित देशों के बीच कला, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है. इस कार्यक्रम में भारत, ब्राजील, इथियोपिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), दक्षिण अफ्रीका, क्यूबा, थाईलैंड और बेलारूस समेत 10 देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि और 100 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.
भोपाल में आज से BRICS सांस्कृतिक सम्मेलन
यह सम्मेलन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा. कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठकें 5 और 6 अगस्त को तय की गई हैं, जबकि संस्कृति मंत्रियों की बैठक 7 और 8 अगस्त को होगी. इस दौरान अलग-अलग देशों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे. विदेशी प्रतिनिधियों के लिए भोपाल के टूर के अलावा कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ दुनिया भर में मशहूर सांची स्तूप और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स का दौरा भी प्लान किया गया है. इस इवेंट को ग्लोबल मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने और सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक साझेदारी को नई दिशा देने के एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है.
खास व्यंजन परोसे जाएंगे
इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे. विदेशी कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे. लंच और डिनर में मेहमानों को राज्य के खास व्यंजनों दाल बाफले, निमोना, रिकमच, गुइया की सब्जी, चंबल का थोपा, चंदिया और बड़ा के साथ-साथ कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाज (मिलेट) से बने हेल्दी व्यंजन परोसे जाएंगे. विदेशी मेहमानों की पसंद और स्वाद को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न और ओरिएंटल व्यंजनों की भी बड़ी रेंज परोसी जाएगी.
7 से 8 अगस्त तक मंत्रियों की होगी बैठक
6 अगस्त को होने वाली बैठक में ब्रिक्स (BRICS) देशों के संस्कृति मंत्रियों के घोषणा-पत्र के मसौदे और सांस्कृतिक सहयोग के अन्य अहम क्षेत्रों पर चर्चा होगी. इनमें सांस्कृतिक विरासत को बचाना, संग्रहालय, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और ब्रिक्स देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध जैसे विषय शामिल हैं. ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के संस्कृति मंत्री 7 अगस्त को भोपाल पहुंचेंगे. शाम को मुख्य कार्यक्रम 'ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव 2026' आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत "सर्वे भवन्तु सुखिनः" से होगी. इसके बाद कलर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक (भारतीय संगीत के रंग) नाम का कार्यक्रम होगा, जिसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत परंपराओं का जश्न मनाया जाएगा. वहीं मंत्रियों की बैठक 8 अगस्त को होगी.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!