Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक BRICS सम्मेलन, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विदेशी कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक BRICS सम्मेलन, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विदेशी कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

BRICS Summit: भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 5 से 8 अगस्त 2026 तक चार दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूएई सहित कई देशों के संस्कृति मंत्री और 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:33 AM IST
भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक BRICS सम्मेलन, कई देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल, विदेशी कलाकार देंगे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5