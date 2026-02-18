MP Budget 2026-27: 11 हजार से ज्यादा गांवों को बड़ी सौगात, छात्रों के लिए खुला खजाना, घुमक्कड़ वर्गों के लिए भी सरकार का ऐलान

Budget 2026 Highlights MP: मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. मोहन यादव सरकार का यह तीसरा बजट है और आकार के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है. बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ामे वाला है. उन्होंने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम और युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है. साथ ही महिलाओं को न्याय और सशक्त अवसर देना भी सरकार की प्रथामिकाओं में शामिल है.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आदिवासी इलाकों के 11,277 गांवों के डेवलपमेंट के लिए 793 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है. ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए 21,630 करोड़ की स्कीम को मंजूरी दी गई है.

795,000 छात्रों को मिलेगा लाभ

पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए हॉस्टल को मॉडल हॉस्टल के तौर पर विकसित किया जा रहा है. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 795,000 छात्रों को लाभ दिया गया है. सरदार पटेल कोचिंग स्कीम के तहत 4,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक कल्याण, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ वर्गों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

4,38,317 करोड़ का बटज हुआ पेश

वित्त मिंत्री ने कहा कि प्रदेश देश के तीसरे सबसे युवा राज्यों में शामिल है, ऐसे में युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के हाथों को काम दिलाना सरकार का संकल्प है और इसी दिशा में यह बजट तैयार किया गया है. बता दें कि, 2022 में बजट लगभग 2.24 लाख करोड़ था, वहीं आज यह 4,38,317 करोड़ के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है.

ये भी पढ़ें: MP में सड़कों का बिछेगा महाजाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 30, 900 करोड़ का प्रावधान, इन शहरों की बदलेगी तस्वीर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!