आज से शुरू होगा MP विधानसभा का बजट सत्र, वित्त मंत्री इस दिन पेश करेंगे पेपरलेस बजट, कांग्रेस ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

MP Budget Session 2026:  मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है. पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा और इसके बाद कृतज्ञता प्रस्ताव पेश किया जाएगा. 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा और इसे डिजिटल माध्यम से सदन में पेश किया जाएगा. 

 

Reported By:  Zee News Desk|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:37 AM IST
MP Budget Session 2026: मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा जिसके बाद कृतज्ञता प्रस्ताव पेश किया जाएगा. सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक संचालित रहेगा.

विधानसभा के बजट सत्र में 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे. इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा और इसे डिजिटल माध्यम से सदन में पेश किया जाएगा. सत्र के दौरान कुल 12 बैठें निर्धारित की गई है. सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा सचिवालय को कुल 3478 प्रश्नों के नोटिस प्राप्त हुए हैं. इनमें 1750 तारांकित और 1728 अतारांकित प्रश्न शामिल है. इसके अतिरिक्त 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव 41 निजी प्रस्ताव और 83 शून्यकाल सूचनाएं भी सदन में प्रस्तुत की जाएंगी.

नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यपाल से की मुलाकात

यह मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का 9वां सत्र है. सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की. राज्यपाल को बजट सत्र की रूपरेखा से अवगत कराया. इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सत्र की तैयारी की समीक्षा की और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक 

विधानसभा में सरकार को गिरने की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने 16 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बैठक में बचट के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति और क्या योजना पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. नेता प्रतिपक्ष उमन सिंह ने बताया कि बैठक में प्रदेश से जुड़ी जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सदन में उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी. साथ ही राज्य सरकार से जुड़े कथित घोटाले को भी विधानसभा में उठाया जाएगा.

