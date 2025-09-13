भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, 500 जवान रहेंगे मौजूद

Bhopal Love Jihad: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद और टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में जिला प्रशासन ने तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. आज आरोपी फरहान, साद और साहिल के अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का दावा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं. इस कार्रवाई को रोकने के लिए आरोपियों ने जिला अदालत में स्टे याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे अब प्रशासन के लिए रास्ता साफ हो गया है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम समाज ने मांगा मंत्री-विधायक का इस्तीफा, नफरत फैलाने का लगाया आरोप, जानिए क्या है मामला

Add Zee News as a Preferred Source

लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर

दरअसल, टीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म और 'लव जिहाद' के आरोप में फरहान, साद और साहिल नाम के तीन युवकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है. जिला अदालत से इस कार्रवाई पर अभी कोई स्टे नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें: इस्लाम में केक काटकर जन्मदिन मनाना हराम और नाजायज... भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा

पुलिस विभाग के 500 जवान रहेंगे मौजूद

जानकारी के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आरोपियों के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है. इस दौरान 500 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. प्रशासन का दावा है कि आरोपियों का घर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. तीनों आरोपियों पर छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप लगाया गया है. खबर लिखे जाने तक पता चला है कि साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है. वहीं, लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर पर सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जिला अदालत से स्टे न मिलने के बाद भारी पुलिस सुरक्षा में यह कार्रवाई की जा रही है. यह वही मामला है जिसने प्रदेश की सियासत गरमा दी थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!