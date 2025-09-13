भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर, 500 जवान रहेंगे मौजूद

Bhopal News: भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म के मामले में जिला प्रशासन आज तीन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाएगा. आरोपियों ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए जिला अदालत में स्टे की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है.
Bhopal Love Jihad: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद और टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में जिला प्रशासन ने तीनों मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. आज आरोपी फरहान, साद और साहिल के अवैध रूप से बने मकानों को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का दावा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं. इस कार्रवाई को रोकने के लिए आरोपियों ने जिला अदालत में स्टे याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे अब प्रशासन के लिए रास्ता साफ हो गया है.
लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर
दरअसल, टीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ दुष्कर्म और 'लव जिहाद' के आरोप में फरहान, साद और साहिल नाम के तीन युवकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है. जिला अदालत से इस कार्रवाई पर अभी कोई स्टे नहीं मिला है.
पुलिस विभाग के 500 जवान रहेंगे मौजूद
जानकारी के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आरोपियों के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है. इस दौरान 500 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे. प्रशासन का दावा है कि आरोपियों का घर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. तीनों आरोपियों पर छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप लगाया गया है. खबर लिखे जाने तक पता चला है कि साद और साहिल के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है. वहीं, लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान के घर पर सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि जिला अदालत से स्टे न मिलने के बाद भारी पुलिस सुरक्षा में यह कार्रवाई की जा रही है. यह वही मामला है जिसने प्रदेश की सियासत गरमा दी थी.
