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एमपी पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव, 3 IPS अफसरों की बदली जगह, जानें कहां-किसे मिली पोस्टिंग

MP IPS Transfer News: मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. आशुतोष बागरी को बुरहानपुर का नया एसपी बनाया है. 2 मई को देवेंद्र पाटीदार के झाबुआ ट्रांसफर के बाद से यह पद करीब एक हफ्ते से खाली था.

Written By  Manish kushawah|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 10, 2026, 05:04 PM IST
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MP IPS Transfer List
MP IPS Transfer List

MP News: मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं. जारी आदेश के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी आशुतोष बागरी को बुरहानपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है. विभाग के इस फैसले के बाद बुरहानपुर जिले को आखिरकार नया एसपी मिल गया है. गृह विभाग की ओर से जारी ट्रांसफर सूची में अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. लंबे समय से खाली चल रहे इस पद पर अब नियुक्ति होने से जिले में पुलिस प्रशासन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

दरअसल, 2 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने 62 आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए थे. इसी दौरान बुरहानपुर के तत्कालीन एसपी देवेंद्र पाटीदार को झाबुआ जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया था. इसके बाद करीब एक हफ्ते तक बुरहानपुर में एसपी का पद खाली पड़ा रहा. अब सरकार ने 17वीं बटालियन भिंड में कमांडेंट के पद पर पदस्थ आशुतोष बागरी को बुरहानपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है. उनके पदभार संभालने के बाद जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर नई रणनीति देखने को मिल सकती है.
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इन अफसरों के तबादले
1. राकेश सगर: डीआईजी 2nd बटालियन ग्वालियर से डीआईजी पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. 
2. आशुतोष बागरी: सेनानी, 2nd बटालियन भिंड से एसपी बुरहानपुर बनाया गया.
3. विदिता डागर: एडिशनल एसपी ग्वालियर से 2nd बटालियन ग्वालियर में कमांडेंट बनाया है.

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