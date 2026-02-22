Advertisement
भोपाल में घर खरीदना हुआ सपना, कई प्राइम लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट, 11 महीने में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी

Bhopal News: भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना अब काफी महंगा होने वाला है.  जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की 621 प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी के लिए गाइडलाइन रेट बढ़ाने का प्रपोज़ल तैयार किया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:42 AM IST
Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घर बनाने या ज़मीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों को बड़ा फाइनेंशियल झटका लगने वाला है. जिला मूल्यांकन समिति ने शहर भर में 621 प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी गाइडलाइन रेट बढ़ाने का नया प्रस्ताव पेश किया है. अगर इसे लागू किया गया तो कोलार, अयोध्या बाईपास समेत कई प्राइम एरिया में ज़मीन की कीमतें आसमान छू जाएंगी. बता दें कि जिला मूल्यांकन समिति ने 11 महीने में दूसरी बार गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की है.

भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा
दरअसल, भोपाल में प्रॉपर्टी मार्केट एक बार फिर महंगाई की ओर बढ़ता दिख रहा है. जिला मूल्यांकन समिति ने शहर में 621 जगहों पर प्रॉपर्टी के लिए गाइडलाइन रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है. अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का खर्च सीधे तौर पर बढ़ जाएगा, जिससे आम लोगों के लिए घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदना महंगा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: MP में नई ब्लड बैंक पॉलिसी, बिना NAT टेस्ट नहीं चढ़ेगा खून; सतना कांड के बाद से सरकार का फैसला

जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी 
प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 11 महीनों में यह दूसरी बार है जब प्रॉपर्टी गाइडलाइन रेट्स में बदलाव किया जा रहा है. पिछले साल भी, कमिटी ने 1,312 जगहों पर रेट्स में एवरेज 11% की बढ़ोतरी की थी. रेट में इस बढ़ोतरी की योजना ने अब इन्वेस्टर्स और आम लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है. 

कई प्राइम लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट
गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की लागत पर पड़ेगा. इसका मतलब है कि खरीदारों को न केवल ज़मीन के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे, बल्कि सरकारी टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होंगे. यह मिडिल क्लास खरीदारों के लिए नुकसानदायक होगा. इसका असर कोलार और अयोध्या बाईपास समेत कई इलाकों में दिखेगा. अब सबकी नज़रें आखिरी फ़ैसले पर हैं. क्या सरकार इस बढ़े हुए बोझ को मंज़ूरी देगी या जनता को राहत देगी?

