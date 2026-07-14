/मानसून सत्र से पहले जगदीशपुर में होगी कैबिनेट बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, किसानों को बड़ी सौगात; मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

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MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई. इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों का जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है. सरकार यूसीसी को लागू करने की लिए द्दढ़ संकल्पित है और इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.
भोपाल में 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले 18 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी. यह बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व में इस्लामनगर) में आयोजित की जाएगी. मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि इसके पीछे मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा है कि कैबिनेट की बैठकों को प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित किया जाए, ताकि स्थानीय विकास को बढ़ावा मिल और क्षेत्र की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके.
आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक के पूर्व पंचायत स्तर पर पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी ऑनलाइन ऑडिट व्यवस्था के लिए विकसित DRASHTI (Digital Remote Auditing System for Transparency & Insights) सॉफ्टवेयर एवं 'पंचायत दर्पण' पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का सिंगल क्लिक द्वारा शुभारंभ किया। pic.twitter.com/rH3MdonoVm
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 14, 2026
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/CLv8KR9yfl
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18 जुलाई को होने वाली बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद इसे 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा. कैबिनेट बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया. उन्होंने उन्हें हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने को कहा, ताकि जनता तक यह संदेश पहुंचे कि सरकार लगातार उनके हित में काम कर रही है.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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