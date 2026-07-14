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मानसून सत्र से पहले जगदीशपुर में होगी कैबिनेट बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, किसानों को बड़ी सौगात; मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. सरकार ने 18 जुलाई को जगदीशपुर में विशेष कैबिनेट बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे को मंजूरी दी जा सकती है.

Written ByPooja
Published: Jul 14, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:37 PM IST
मानसून सत्र से पहले जगदीशपुर में होगी कैबिनेट बैठक, UCC मसौदे पर लगेगी मुहर, किसानों को बड़ी सौगात; मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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