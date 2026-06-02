MP कैबिनेट का बड़ा फैसला, 48 लाख लोगों को मुफ्त मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री; अब खातों में पैसे नहीं, सिलकर मिलेगी स्कूल ड्रेस!

MP Cabinet Decisions-सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश की जनता, किसानों और स्कूली छात्रों से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए MSME मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना और स्कूली बच्चों की ड्रेस वितरण व्यवस्था को लेकर दो बड़े नीतिगत बदलवा किए हैं.

सरकार कराएगी जमीन की रजिस्ट्री

कैबिनेट के फैसलों के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के 48.32 लाख लोगों की स्वामित्व योजना के तहत पट्टे पर दी गई जमीन की रजिस्ट्री कराकर पक्के दस्तावेज सौंपेगी. इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाले 3800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार खुद वहन करेगी. इसके तहत हितग्राहियों को पंजीयन शुल्क, स्टांप ड्यूटी और पंचायत उपकर से पूरी तरह छूट दी गई है. मंत्री ने बताया कि ड्रोन और सैटेलाइट इमेज के जरिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में सर्वे कर 48.32 लाख निजी और 19 लाख शासकीय संपत्तियां चिन्हित की गई हैं. इस फैसले के बाद सालों से बिना कागजात के रह रहे परिवारों को मालिकाना हक मिल सकेगा, जिससे वे अपनी जमीन पर बैंकों से लोन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे. आबादी की जमीन पर बसे लोगों को रजिस्टर्ड दस्तावेज देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

बच्चों को मिली अब सीधे स्कूल ड्रेस

बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के उस प्रत्साव को भी हरी झंडी दी गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को स्कूल ड्रसे के लिए नगद राशि देने की व्यवस्था बंद कर दी गई है. अब तक लागू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के तहत बच्चों के बैंक खातों में 600 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन इसमें लगातार मिल रही कमियों और शिकायतों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है. नई व्यवस्था के तहत अब गारमेंट इंडस्ट्री के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया द्वारा कपड़ा खरीदा जाएगा और छात्रों को सिली-सिलाई दो तैयार ड्रेस उपलब्ध कराए जाएंगी.

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यूसीसी लाग करने की प्रक्रिया शुरू

इसके अलावा, कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 30 जुलाई तक चलेगी. इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 5 जून से सरकार और संगठन मिलकर कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे.

गेहूं खरीदी खत्म, मूंग का पंजीयन शुरू

किसानों और पशुपालकों के हित में जानकारी देते हुए मंत्री कश्यप ने बताया कि इस बार राज्य सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की है. साथ ही ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग के उपार्जन के लिए भी किसानों का पंजीयन शुरू कर दी गया है. मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते हुए सरकार ने गौ रस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो पशुपालकों को मौसम के अनुकूल चारे और पोषण की सटीक जानकारी देगा. इसके अलावा, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं के पुनरुद्धार और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने की प्रगति रिपोर्ट भी कैबिनेट के सामने रखी गई.

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