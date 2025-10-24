Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2973563
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

Explaier: सोशल मीडिया पर वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल! फोड़ दी बच्चों की आंखें; इस जुगाड़ी बम से हो जाएं सावधान

Carbide Gun Ban: सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस साल दिवाली पर लोगों के बीच कार्बाइड गन का क्रेज बढ़ गया और इसे बिना प्रदूषण के पटाखे फोड़ने वाली नई गन के रूप में बाजारों में बेचा गया. नतीजा यह रहा कि प्लास्टिक से बनी ये खतरनाक गन आंखों के लिए काल बन गई.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explaier: सोशल मीडिया पर वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल! फोड़ दी बच्चों की आंखें; इस जुगाड़ी बम से हो जाएं सावधान

Viral Carbide Gun: मध्य प्रदेश में इस बार दिवाली पर कई घरों की रोशनियां चली गई और अब तक करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है. इसका सबसे ज्यादा मामला एमपी की राजधानी भोपाल से आया है, जहां 162 से ज्यादा लोगों की आंखों की रौशनी प्रभावित हुई है. इसकी वजह बनी पटाखे और खासतौर पर कैल्शियम कार्बाइड गन बनी है. इस गन ने 300 से अधिक बच्चे ओर युवाओं की आंखों की रौशनी छीन ली है. हालांकि, इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और आदेश जारी कर कार्बाइड पाइप गन की बिक्री, खरीद के अलावा स्टॉक रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

सीएम और ICMR ने पहले ही दी थी चेतावनी

दीपावली से पहले 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और सीएस अनुराग जैन ने आदेश दिए थे कि दिवाली पर सस्ती कैल्शियम कार्बाइड गन को बिकने ना दें. उसके बाद भी रौशनी छीनने वाली गन बाजारों में खुलेआम बिकती रही. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर (ICMR) ने भी 2 साल पहले कार्बाइड गन को लेकर चेतावनी दी थी और रिसर्च में बताया था कैल्शियम कार्बाइड और पानी के केमिकल रिएक्शन से बनने वाली गैस एसिटिलीन सिर्फ धमाका नहीं करती, बल्कि आंखों की रौशनी तक छीन लेती है. इसके बावजूद सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों ने कोई उचित कदम नहीं उठाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों की रौशनी जाने के बाद प्रशासन की खुली आंखें

300 लोगो की आंखों को नुकसान पहुंचने के बाद प्रशासन जागा है और कार्बाइड गन भोपाल समेत कुछ जिलों में बैन की गई है. भोपाल समेत कई जिलों में कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद ताहा को 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन के साथ गिरफ्तार किया है. इसी तरह ग्वालियर में भी एक युवक शाहिद अली को कार्बाइड गन बेचते पकड़ा गया है.

ये भी पढ़ें- जुगाड़ू कार्बाइड गन बनी आंख की दुश्मन, प्रशासन ने पूरी तरह लगाई रोक; भोपाल से लेकर ग्वालियर में 300 लोग घायल!

सोशल मीडिया पर वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल!

सोशल मीडिया पर वायरल कार्बाइड गन को बनाने में प्लास्टिक की पाइप, गैस लाइटर और कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, प्लास्टिक से बनी ये खतरनाक गन आंखों के लिए काल बन गई. गन को बनाने के बाद इसमें कैल्शियम कार्बाइड के साथ पानी डाला जाता है और पानी के संपर्क में आने से एसिटिलीन गैस बनाती, जो गैस लाइटर से निकली चिंगारी के संपर्क में आने तेजी से आवाज करती है. कई बार तेज आवाज से प्लास्टिक की पाइप फट जाती है और पाइप से निकले प्लास्टिक के छोटे टुकड़े छर्रे से कम नहीं होते हैं. ये आंखों, चेहरे और शरीर अन्य अंगों के अंदर घुसकर गंभीर चोटें पहुंचाते हैं. कई मामलों में तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि आंखों की रौशनी तक चली जाती है.

खेतों से जानवरों को भगाने के लिए होता था इस्तेमाल

बता दें कि शुरुआत में कार्बाइड गन का इस्तेमाल शुरुआत में किसान खेतों से जानवर भगाने के लिए किया करते थे, ताकि उनकी फसल को नुकसान ना हो. लेकिन, इस साल दिवाली से पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों के बीच इसका क्रेज बढ़ा दिया. लोगों ने इसे बड़ा कारोबार बनाया और दिवाली पर बिना प्रदूषण के पटाखे फोड़ने वाली नई गन के रूप में बाजारों में बेचा गया. नतीजा यह रहा कि कही लोगों की आंखों की रौशनी चली गई तो कुछ लोगों को दिखना कम हो गया.

डिप्टी सीएम ने दिए कठोर कार्रवाई के निर्देश

कार्बाइड गन मामले में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर कार्बाइड गन से घायल लोगों से मुलाकात की है और उनका हाल जाना है. उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अवैध रूप से पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्री रखने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

जुगाड़ी बम से तुरंत हो जाएं सावधान

करीब 300 लोगों के घायल होने पर प्रशासन के एक्शन के बावजूद कई जगहों पर ये खतरनाक कार्बाइड गन बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं. अगर आपको भी इसका वीडियो दिखता है और आप इसे खरीदने या बनाने की सोच रहे हैं तो तुरंत सावधान हो जाएं और इससे दूरी बना लें. इसके साथ ही अगर आपको कोई इसे बेचता या बनाता दिखता है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें.

TAGS

carbide gunICMRdiwali 2025

Trending news

carbide gun
वायरल कार्बाइड गन कैसे बनी काल! फोड़ दी बच्चों की आंख; जुगाड़ी बम से हो जाएं सावधान
mp attendance
एमपी हाईकोर्ट पहुंचा ई-अटेंडेंस विवाद, 30 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Latest Shahdol News in Hindi
ए पॉजिटिव ब्लड न मिलने से गई 20 वर्षीय युवक की जान; सर्जन ने कहा हमारी गलती नहीं...
ISIS
CA की तैयारी कर रहा ISIS आतंकी भोपाल से गिरफ्तार, दिल्ली के साथी संग रची बड़ी साजिश
Indore Airport
चौथे पायदान पर फिसला इंदौर हवाई अड्डा! टॉप रैंक एयरपोर्ट की देखें पूरी लिस्ट
MP online
अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पूरा कामकाज! अधिकारियों-कर्मचारियों की लगेगी डिजिटल क्ला
gwalior news
किराया दिए बिना घर किया खाली, फिर मकान मालिक ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम
bhopal news
रिया मौत मामले में रिटायर्ड डीएसपी को ढूंढ रही पुलिस! बेटे ने की थी हर्ष फायरिंग
narayanpur news
अबूझमाड़ में तेरहवीं का खाना-खाने से 5 की मौत, 2 महीने की बच्ची की भी गई जान
Mahakal temple
महाकाल मंदिर में पगड़ी को लेकर महा-विवाद! दो पुजारी क्यों आए आमने-सामने? जानिए