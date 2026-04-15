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भोपाल एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के पास मिला कारतूस, दिल्ली जा रहा था फ्रांसिसी फोटोग्राफर

MP News-भोपाल एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे एक विदेशी युवक के बैग में कारतूस मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. युवक को विमान में सवार नहीं होने दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:04 PM IST
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भोपाल एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के पास मिला कारतूस, दिल्ली जा रहा था फ्रांसिसी फोटोग्राफर

Bhopal Airport-मध्यप्रदेश के भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक विदेशी युवक के बैग में कारतूस जैसी संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक युवक को विमान में सवार होने से रोक दिया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया. हालांकि, गहन जांच के बाद मामला कुछ और निकली और युवक को छोड़ दिया गया. 

जांच में मिला संदिग्ध संकेत
जानकारी के अनुसार, फ्रांस का रहने वाला 31 वर्षीय युवक वेलेंटिन येवस मैरी एयर इंडिया की उड़ान से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था. सुरक्षा जांच के दौरान जब उसके बैग को एक्स-रे मशीन से गुजारा गया, तो उसमें कारतूस होने का संकेत मिला. विमान सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों ने तुरंत वेलेंटिन को रोक लिया और गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी. 

फोटोग्राफर है विदेशी युवक
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू दी. इसी दौरान फ्रांस के दूतावास ने पुलिस से संपर्क कर बताया कि वेलेंटिन एक वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर है और वह मध्यप्रदेश फोटोग्राफी के सिलसिले में भोपाल आया था. जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बैग की भौतिक जांच की, तो पता चला कि बैग में असली कारतूस नहीं बल्कि कारतूस का खाली फोल था. 

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गलती से बैग में रह गया खोल
वेलेंटिन ने पुलिस का बताया कि यह गलती से उसके बैग में रह गया था. पुलिस के अनुसार, केवल कारतूस का खाली खोल रखना किसी भी श्रेणी के अपराध में नहीं आता है. जब तक युवक के पास कोई जिंदा कारतूस या अवैध हथियार नहीं मिलता, तब तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है. पुलिस ने बिना मामला दर्ज कर युवक को छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी होन के बाद युवक मंगलवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गया.

यह भी पढ़ें-वंदे मातरम गाने से इनकार करना पड़ा भारी, कांग्रेस की दो महिला पार्षदों पर FIR

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