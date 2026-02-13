इंस्टाग्राम पर प्यार, फिर शादी...अब पेटी में मिला तीसरी पत्नी का शव, मर्डर कर दूसरी को लेने पहुंचा हत्यारा, भोपाल का सनसनीखेज मामला

Bhopal News: भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके में एक खाली प्लॉट पर पानी की टंकी में एक बंद डिब्बे में एक महिला की लाश मिलने का मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिय है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका महिला का नाम सिया था और वे आरोपी की तीसरी पत्नी थी. प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला की हत्या उसके पति ने ही की है.
Bhopal News: राजधानी भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. निशातपुर थाना क्षेत्र के 6 घरा कमल नगर में गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक खाली प्लॉट पर बने पानी के टैंक के अंदर एक महिला का शव मिला. जानकारी के अनुसार, शव एक बंद पेटी में रखा हुआ था. पेटी में शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैली गई. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका महिला का नाम सिया था और वे आरोपी की तीसरी पत्नी थी. प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला की हत्या उसके पति ने ही की है. बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी.
आरोपी समेत पूरा परिवार गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक तीसरी पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी दूसरी पत्नी को लेने जबलरपुर पहुंचा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही रहता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी समेत उसके पूरे परिवार को सुबह करीब 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल हत्या के पीछे की कारणों का पता लगाया जा रहा है.
रहवासियों ने दी थी पुलिस को सूचना
इस मामले में निशातपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे इलाके के एक रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस सूचना दी थी. उसने बताया कि एक खाली प्लॉट पर पानी की टंकी से तेज बदबू आ रही है. जब वह टंकी के पास गया, तो उसने देखा कि उसका ढक्कन खुला हुआ है और अंदर एक डिब्बा है.
पानी के टैंक से बॉक्स मिला था महिला का शव
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सफाई कर्मचारियों की मदद से टैंक से बॉक्स निकाला. बॉक्स का ढक्कन खुला था और अंदर एक महिला की लाश मिली. थाना प्रभारी के अनुसार लाश करीब तीन से चार दिन पुरानी लग रही थी और सड़ने की हालत में थी.
महिला के हाथ पर लिखा था 'दीपक'
शुरुआती जांच में पता चला कि महिला ने पलाजो पहना हुआ था. उसके हाथ पर दीपक का टैटू था और माना जा रहा है कि उसकी जन्म तारीख 26 मई 1992 है. पुलिस ने महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया पर उसके हुलिए के बारे में जानकारी शेयर की थी.
