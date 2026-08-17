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ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पेश की 636 पेज की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ सिंह पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) ने कोर्ट में भोपाल के ट्विशा शर्मा केस मामले में 636 पेज की चार्जशीट पेश की है, जिसमें आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ ही दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई हैं.

Written ByRanjan Bhagat
Published: Aug 17, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:21 PM IST
ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पेश की 636 पेज की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ सिंह पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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