/ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पेश की 636 पेज की चार्जशीट, गिरिबाला-समर्थ सिंह पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराएं

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भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (CBI) ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. 636 पेज की चार्जशीट में मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है. दोनों आरोपियों पर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या समेत गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ ही दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई गई हैं. बता दें कि दोनों आरोपी 2 जून से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद हैं.
चार्जशीट में शामिल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) का मतलब दहेज मृत्यु से है. धारा 85 पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना, धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3(5) साझा आपराधिक कृत्य में जिम्मेदारी को लेकर लगा है. इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 दहेज लेनदेन और धारा 4 दहेज की मांग करने को लेकर है.
सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत को माना आत्महत्या
सीबीआई की टीम ने जांच में ट्विशा शर्मा की मौत को आत्महत्या माना है. मामले में सामने आई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत के तरीके को लेकर आत्महत्या की दिशा में जाती है. हालांकि, इससे पहले जुलाई में एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर जांच एजेंसी ने कहा था कि जिम्नास्टिक बेल्ट पर मिले त्वचा के ऊतक ट्विशा की गर्दन पर मिले चोट के निशानों से मेल खाते हैं. यह बेल्ट कथित तौर पर फंदे के तौर पर इस्तेमाल हुई थी.
ट्विशा के परिवार ने उठाए थे गंभीर सवाल
ट्विशा शर्मा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए थे. परिजनों ने आरोप लगाया था कि जांच और पोस्टमार्टम के दौरान तथ्यों से छेड़छाड़ की गई और ससुराल पक्ष के प्रभाव के कारण मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई. परिवार ने ट्विशा की हत्या की आशंका जताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी. परिवार की आपत्तियों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम ने 24 मई को भोपाल एम्स में ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया था. इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.
चार्जशीट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी
जांच के दौरान सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के वॉइस सैंपल लेने की कोशिश भी की थी. आरोपियों ने जांच एजेंसी के उस दावे का विरोध किया था कि उन्होंने आवाज के नमूने देने में सहयोग नहीं किया. बचाव पक्ष ने सैंपल लेने की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के व्यवहार पर भी अदालत में आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके अलावा सीबीआई ने घटना के बाद समर्थ सिंह के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी की. 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज संबंधी आरोपों को आधार बनाकर दोनों आरोपियों के खिलाफ अभियोजन आगे बढ़ाने की तैयारी की है. मामले में अब अदालत में चार्जशीट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी.
12 मई को ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई थीं ट्विशा
नोएडा की रहने वाली पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में 12 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी पाई गई थीं. ट्विशा की शादी पिछले साल दिसंबर में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, जिनकी मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं. ट्विशा की मौत पर उनके परिवार ने सवाल उठाए थे और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, क्रूरता और हत्या के गंभीर आरोप लगाए थे. पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली एम्स से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे.