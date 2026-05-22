ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अब करेगी CBI, मोहन यादव सरकार ने की सिफारिश

Twisha Sharma Case CBI Investigate: ट्विशा शर्मा मामले की जांच सीबीआई करेगी. मोहन सरकार ने जांच के लिए सिफारिश की थी, जहां मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है.
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Twisha Sharma Case: ट्वि्शा शर्मा मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी. कुछ दिन पहले ही एमपी सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए सिफारिश की थी. ट्विशा शर्मा के पिता ने बुधवार को भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात करके सीबीआई जांच की मांग की थी. जिस पर राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए सिफारिश की थी. एमपी सरकार के गृह विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है. जहां ट्विशा शर्मा मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से की जाएगी.