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ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट, घटनास्थल पर फिर दोहराई जाएगी पूरी कहानी...खुलेंगे कई राज!

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा मामले में CBI आज घटनास्थल पर क्राइम सीन का रीक्रिएशन कर सकती है. इसके लिए ट्विशा के वज़न के बराबर एक डमी बॉडी तैयार की गई है. जांच एजेंसी घटनाओं के पूरे क्रम को फिर से दोहराने के लिए समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को घटनास्थल पर ले जा सकती है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jun 01, 2026, 09:12 AM IST
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ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट, घटनास्थल पर फिर दोहराई जाएगी पूरी कहानी...खुलेंगे कई राज!

Twisha Sharma Case: भोपाल में हाई-प्रोफाइल ट्विशा शर्मा केस की जांच कर रही CBI आज यानी 1 जून को घटनास्थल पर क्राइम सीन का रीक्रिएशन कर सकती है. इसके लिए जांच एजेंसी ने ट्विशा के वजन के बराबर एक डमी बॉडी तैयार करवाई है. उम्मीद है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भी घटनास्थल पर ले जाया जाएगा, जहां उस डमी बॉडी का इस्तेमाल करके पूरी घटनाक्रम को दोबारा दोहराया जाएगा.  जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इस रीक्रिएशन से मौत के पीछे के कई अनसुलझे राज बेपर्दा होंगे.

ट्विशा की डमी बॉडी से CBI करेगी सीन रीक्रिएट
जानकारी के अमुसार CBI अधिकारी ट्विशा की एक डमी बॉडी का इस्तेमाल करके क्राइम सीन का रीक्रिएशन करेंगे. इसके लिए एक ऐसी डमी बॉडी तैयार की गई है जिसे खास तौर पर मृतक ट्विशा शर्मा के असली वजन से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मामले से जुड़े संदिग्धों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भी घटनास्थल पर ले जाया जाएगा, ताकि घटना से जुड़ी घटनाओं के क्रम को जोड़ा जा सके.

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा मौत केस में बढ़ा सस्पेंस, कोर्ट में लगाए तीन नए आवेदन, दोनों पक्ष आमने-सामने

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34 मिनट का वीडियो बड़ा सबूत!
आरक्षक राघवेंद्र सिंह पटेल की सूझबूझ इस हाई-प्रोफाइल मामले की जांच में बेहद मददगार साबित हुई है. घटना के बाद गिरिबाला सिंह के घर का ताला खोलने से लेकर घटनास्थल को पूरी तरह सील करने तक कांस्टेबल राघवेंद्र ने 34 मिनट का पूरा वीडियो बनाया था. CBI ने इस वीडियो को अपने कब्जे में ले लिया है और इसे एक अहम सबूत के तौर पर शामिल किया है. इस फुटेज की मदद से जांच एजेंसी को घटनास्थल की वास्तविक स्थिति को समझने में काफी मदद मिली, ताकि किसी भी संभावित छेड़छाड़ से पहले ही स्थिति स्पष्ट हो सके. आरक्षक के इस काम की सराहना करते हुए CBI ने राज्य सरकार से उन्हें किसी पुरस्कार से सम्मानित करने की विशेष सिफारिश भी की है.

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