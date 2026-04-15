छात्रों का इंतजार खत्म, CBSE 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

CBSE Class 10 term-1 Results Released: बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट घोषित कर दिया. घोषित नतीजों में दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) भोपाल की छात्रा सान्वी झा ने 99.8 प्रतिशत अंक हासिल किए. वहीं भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल की प्रांशी तिवारी ने 98.प्रतिशत अंक प्राप्त किए.

इस साल भोपाल रीजन से 10वीं परीक्षा के लिए कुल 1,15, 889 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in और उमंग ऐप पर देख सकते हैं. इस बार CBSE ने परीक्षा परिणामों में अहम बदलाव किया है. बोर्ड ने न तो मेरिट सूची जारी की है और न ही किसी छात्र को आधिकारिक रूप से टॉपर घोषित किया है. इसके साथ ही सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे भी किसी भी छात्र को स्कूल, शहर या जिला स्तर पर टॉपर घोषित न करें. बोर्ड का कहना है कि यह कदम छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम करने और छात्रों के बीच संतुलित प्रतिस्पर्धा बनाए रखाना है.

'टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम' के तहत हुई परिक्षा

इस साल, CBSE ने नए टू बोर्ड सिस्टम 'टू बोर्ड एग्जाम सिस्टम' के तहत कक्षा 10वीं की परीक्षाएं आयोजित कीं. पहली परीक्षा (अनिवार्य) 17 फरवरी से 11 मार्च, 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को ज्यादा अवसर देना और परीक्षा से संबंधित दबाव को कम करना है.

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15 मई से 1 जून तक सेशन-2 का होगा एग्जाम

जिन छात्रों को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है, उनके लिए सेशन-2 परीक्षा का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. इसके माध्यम से छात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं, जिसका उनके अंतिम परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

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