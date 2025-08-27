एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम

Census Training in MP: मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है. इसको लेकर  उच्च-स्तरीय 'स्टेट लेवल कमेटी' का गठना किया गया. जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. जनसंख्या का काम दो चरण में पूरा किया जाएगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:47 PM IST
एमपी में जनगणना की तैयारी शुरू, सरकार ने बनाई हाईपावर कमेटी; दो चरणों में होगा काम

Madhya Pradesh Census committee: मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यभर में हाईपावर स्टेट लेवल गठित की है.  उच्च-स्तरीय 'स्टेट लेवल कमेटी' के अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. यही नहीं इस कमेटी में 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), तीन प्रमुख सचिव (PS), और 15 अन्य अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है. जो जनगणना के कार्य की कुशलतापूर्वक देख-रेख करेंगे.

दो चरणों में होगी जनगणना
मध्य प्रदेश में साल 2027 में होने वाली जनगणना की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. प्रदेश में जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहला चरण जो 2026 में होगा. इस दौरान राज्य भर में मकानों और घरों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी. इस काम को 30 दिन के भीतर पूरा करना है. जिसकी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा. दूसरे चरण में 20 दिनों के भीतर जनगणना की रिपोर्ट तैयार की जाएगी. 

दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग
सफलतापूर्वक जनगणना के लिए सरकार व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग की भी योजना बना रही है. जनगणना के काम में शामिल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा. 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनगणना को लेकर उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया है. ताकि जनसंख्या का सही सही आकलन हो सके. इससे न सिर्फ जनसंख्या के बारे में सही जानकारी मिलेगी, बल्कि  सामाजिक-आर्थिक स्थिति की भी विस्तृत जानकारी मिलेगी. 

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल

ये भी पढ़ें- परिवहन विभाग ने शुरू की खास सुविधा, अब गाड़ी मालिक खुद कर सकते मोबाइल नंबर अपडेट; जानिए कैसे

