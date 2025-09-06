Chandra Grahan 2025: भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग

Chandra Grahan 2025 Timming: कल यानी 7 सितंबर, दिन रविवार को साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा. सबसे खास बात यह है कि यह चंद्रग्रहण भारत में भी दृश्यमान होगा. ऐसे में इसका सूतक काल भी भारत में लगेगा. यूं तो वैज्ञानिक नजरिए से चंद्र ग्रहण के एक खगोलीय घटना है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद अशुभ माना गया है. चंद्रग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है. ऐसे में अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो चलिए जानते हैं भोपाल, इदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर समेत एमपी के बाकी शहरों में चंद्रग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा.

कब शुरू हो रहा चंद्र ग्रहण

उज्जैन के ज्योतिष के मुताबिक, रविवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण होगा. जो भारत के अलावा एशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, अंटार्कटिका जैसी जगहों पर भी दिखाई देगा. ऐसे में चंद्रग्रहण का सूतक भारत में भी लगेगा. ज्योतिष के मुताबिक, रविवार की रात दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल रंग का दिखाई देगा. जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है.

भोपाल-इंदौर समेत एमपी के प्रमुख शहरों में सूतक काल का टाइम

चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर, रविवार को रात 9 बजकर 58 मिनट पर हो रही है. इसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है. ऐसे में इसका सूतक काल रविवार दोपहर 12:58 बजे शुरू हो जाएगा. चंद्रग्रहण का समापन 8 सितंबर की रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगा. यानी इसी दौरान सूतक काल खत्म होगा. अगर बात करें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में चंद्रग्रहण के सूतक काल की तो जो सूतक काल पूरे देश में रहेगा, वही यहां पर भी रहेगा. यानी कुल मिलाकर चंद्रग्रहण का सूतक काल आगमी दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा. जिसका समापन 7 सितंबर की मध्य रात्रि 1 बजकर 26 मिनट पर होगा.

चंद्रग्रहण के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम

चंद्रग्रहण के दौरान पूजा-पाठ करने और मूर्तियों के स्पर्श करने की मनाही होती है. इसके अलावा इस दौरान किसी तरह के शुभ कार्य करना वर्जित होता है. वैसे आप चाहे तो मन में भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं. चंद्रग्रहण के दौरान चंद्र देव के मंत्रों का उच्चारण करना शुभ फल प्रदान करता है.

