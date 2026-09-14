भोपाल मेट्रो की टाइमिंग बदली: अब संडे को हर 15 मिनट में चलेगी...15 सितंबर से लागू होगी नई समय-सारणी

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भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है. भोपाल मेट्रो का नया टाइम-टेबल 15 सितंबर से लागू होने जा रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत, यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए हफ़्ते के अलग-अलग दिनों के हिसाब से मेट्रो के चलने के समय और ट्रेनों की फ़्रीक्वेंसी में बदलाव किए गए हैं. अगर आप रोज मेट्रो से सफर करते हैं, तो घर से निकलने से पहले नया शेड्यूल जरूर देख लें. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भोपाल मेट्रो के टाइम-टेबल में कुछ बदलाव किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ये बदलाव यात्रियों की सुविधा और ऑपरेशन की क्षमता को ध्यान में रखकर किए गए हैं.
भोपाल मेट्रो की टाइमिंग बदली
नए टाइम-टेबल के अनुसार, भोपाल मेट्रो की सेवाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेंगी. पहली मेट्रो ट्रेन सुबह 11:30 बजे सुभाष नगर स्टेशन से रवाना होगी, जबकि AIIMS स्टेशन से पहली ट्रेन दोपहर 12:00 बजे चलेगी. आखिरी मेट्रो शाम 7:00 बजे सुभाष नगर से और शाम 7:30 बजे AIIMS से रवाना होगी. पीक आवर्स (भीड़-भाड़ वाले समय) में यात्रियों को राहत देने के लिए मेट्रो की फ्रीक्वेंसी को पहले के 30 मिनट के अंतराल के बजाय शाम 5:00 बजे के बाद हर 15 मिनट कर दिया गया है.
संडे को दोपहर 1 बजे के बाद हर 15 मिनट में चलेगी मेट्रो
इसके अलावा, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन अलग टाइम-टेबल लागू होगा. इन दिनों मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 11:30 बजे से रात 8:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी. वहीं रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर दोपहर 1:00 बजे के बाद ट्रेनें हर 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, जिससे छुट्टियों में यात्रियों के लिए सफर करना काफी आसान हो जाएगा.
पहली मेट्रो कब और कहां से चलेगी
नए टाइम-टेबल के अनुसार पहली मेट्रो सुबह 11:30 बजे सुभाष नगर स्टेशन से चलेगी, जबकि AIIMS स्टेशन से पहली मेट्रो दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी. वहीं, आखिरी मेट्रो सुभाष नगर से शाम 7:00 बजे और AIIMS स्टेशन से शाम 7:30 बजे चलेगी. मेट्रो का नया शेड्यूल लागू होने के बाद, रोजाना सफर करने वालों को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनानी होगी.
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