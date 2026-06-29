/एमपी पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव: अब ESB नहीं, पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा चयन, जुलाई में कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

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MP Police Recruitment: मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग और दूसरी यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक जरूरी खबर है. अब कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की जगह नया पुलिस भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगा. पिछले साल मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा पर अमल करते हुए गृह विभाग ने इसका पूरा खाका और प्रस्ताव तैयार कर लिया है. उम्मीद है कि जुलाई में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिल जाएगी.
पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की तैयारी
दरअसल, राज्य सरकार पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. गृह विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगले महीने (जुलाई) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी के लिए पेश किया जाएगा. हालांकि गृह विभाग ने बोर्ड के कामकाज के लिए 200 पदों की मांग की थी, लेकिन वित्त विभाग ने अभी केवल 95 पदों को मंज़ूरी दी है. इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर नया भर्ती बोर्ड बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
यूपी- गुजरात मॉडल पर आधारित होगा भर्ती बोर्ड
बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की घोषणा की थी. प्रस्तावित बोर्ड का ढांचा उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर आधारित होगा, जहां पुलिस भर्ती के लिए एक अलग व्यवस्था है. इस नए बोर्ड के जरिए पुलिस कॉन्स्टेबल, सब-इंस्पेक्टर, जेल गार्ड और आबकारी विभाग, वन रक्षक सेवाओं व अन्य वर्दीधारी सेवाओं के कर्मचारियों जैसे पदों के लिए भर्ती की जाएगी.
सरकार का मकसद भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर पूरा होने वाला बनाना है. एक अलग भर्ती बोर्ड बनाने से पुलिस विभाग की जरूरतों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया तेज होगी और उम्मीदवारों को भी बेहतर और ज़्यादा व्यवस्थित चयन प्रक्रिया का फायदा मिलेगा. अगर कैबिनेट जुलाई में इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इसे मध्य प्रदेश में पुलिस और दूसरी वर्दी वाली सेवाओं की भर्ती प्रणाली में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जाएगा.
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