MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 20 तारीख को ऑटो जनरेट होंगे वेतन बिल

MP News: एमपी में 9 हजार कार्यालयों के वेतन भुगतान प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रेजरी एंड अकाउंट सिस्टम में किए गए इस सुधार के तहत अब कर्मचारियों के वेतन बिल हर महीने 20 तारीख को ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:18 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी पेमेंट सिस्टम को आसान और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग ने राज्य भर के लगभग 9,000 ऑफिसों में सैलरी पेमेंट प्रोसेस में बड़े बदलाव लागू किए हैं. नए सिस्टम के तहत अब हर महीने ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) द्वारा कर्मचारियों की सैलरी बिल तैयार नहीं किए जाएंगे. हर महीने की 20 तारीख को सैलरी बिल अपने आप जेनरेट हो जाएंगे.

दरअसल, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के वेतन भुगतान सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है. इस नए सिस्टम का मुख्य मकसद सैलरी बिल बनाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करना और समय पर पेमेंट सुनिश्चित करना है. अब, राज्य भर के 9,000 से ज़्यादा ऑफिसों में ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDOs) को हर महीने अपने कर्मचारियों के लिए सैलरी बिल तैयार नहीं करने पड़ेंगे.

अब एक को आ जाएगी सैलरी
इस नए सिस्टम के तहत अब हर महीने की 20 तारीख को कर्मचारियों की सैलरी बिल अपने आप जेनरेट हो जाएगी. इसके बाद कर्मचारियों को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जाएगी. इस बड़े बदलाव से सबसे बड़ी प्रशासनिक राहत ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स (DDOs) को मिली है. पहले, DDOs को सैलरी बिल मैन्युअल रूप से तैयार करने पड़ते थे, जो एक समय लेने वाला और मेहनत वाला काम था. अब यह ज़िम्मेदारी सिस्टम अपने आप संभालेगा.

6000 अफसरों को मिली राहत 
इस ऑटोमैटिक बिल जनरेशन सिस्टम से लगभग 6,000 अधिकारियों को काफी राहत मिली है, जो पहले DDO (ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर) का काम संभालते थे. अब वे बिल बनाने के काम से आज़ाद हो गए हैं और अपने मुख्य प्रशासनिक कामों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी प्रोसेस को आसान, तेज़ और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अनुमान है कि 750,000 कर्मचारियों में से सिर्फ़ 5 प्रतिशत बिलों में ही पेमेंट से पहले DDO द्वारा बदलाव करने की ज़रूरत होगी. इसका मतलब है कि 95 प्रतिशत बिल अपने आप प्रोसेस हो जाएंगे, जबकि बाकी 5 प्रतिशत बिल बाद में तय समय सीमा के अंदर प्रोसेस किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

