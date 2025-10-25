नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, भोपाल के 52 घाटों पर खास तैयारियां, मिलेंगी ये सुविधाएं

Bhopal News: आस्था और सूर्य उपासना का चार दिन का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है. राजधानी भोपाल में प्रशासन ने इस त्योहार के लिए खास तैयारियां की हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और शहर के सभी 52 घाटों और पूजा स्थलों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भोपाल में शीतलदास की बगिया, कमला पार्क, वर्धमान पार्क, खटलापुरा घाट, काली मंदिर घाट, हथाईखेड़ा डैम, बरखेड़ा और घोड़ा पछाड़ डैम और प्रेमपुरा घाट समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा.

भोपाल में छठ पर्व की रौनक

दरअसल, सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है. चार दिन का यह त्योहार लोक आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे शहर में तैयारियां पूरी कर ली हैं. भोपाल के 52 घाटों पर साफ-सफाई, रंग-रोगन, बिजली की सजावट, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम और पीने के पानी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं. छठ पूजा की रौनक पूरे शहर में दिखाई दे रही है.

शहर के 52 घाटों पर प्रशासन की खास तैयारियां

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने सभी 52 स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं. इन व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से सभी घाटों की गहन साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत कार्य और रंग-रोगन शामिल है. इसके साथ ही, रात में अर्घ्य देने के दौरान रोशनी के लिए पर्याप्त विद्युत साज-सज्जा सुनिश्चित की गई है. महिलाओं और परिवारों की सहूलियत के लिए सभी मुख्य घाटों पर चलित शौचालय, चेंजिंग रूम और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है.

नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू

छठ पर्व पहले दिन नहाय-खाय के साथ शुरू होगा, उसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को डाला छठ संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को भोर अर्घ्य और पारण के साथ पर्व का समापन होगा.

