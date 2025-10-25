Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974542
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू, भोपाल के 52 घाटों पर खास तैयारियां, मिलेंगी ये सुविधाएं

Chhath pooja 2025: छठ पूजा का महापर्व आज से शुरू हो रहा है. इस महापर्व को सफलतापूर्वक मनाने और भक्तों की सुविधा के लिए भोपाल प्रशासन ने शहर के सभी 52 घाटों पर बड़ी तैयारियां की हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta-AI
Meta-AI

Bhopal News: आस्था और सूर्य उपासना का चार दिन का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है. राजधानी भोपाल में प्रशासन ने इस त्योहार के लिए खास तैयारियां की हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और शहर के सभी 52 घाटों और पूजा स्थलों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भोपाल में शीतलदास की बगिया, कमला पार्क, वर्धमान पार्क, खटलापुरा घाट, काली मंदिर घाट, हथाईखेड़ा डैम, बरखेड़ा और घोड़ा पछाड़ डैम  और प्रेमपुरा घाट समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Diwali Holiday: मध्य प्रदेश में किस दिन है दिवाली की छुट्टी? स्कूल-कॉलेज, बैंक-ऑफिस कितने दिन रहेंगे बंद

 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में छठ पर्व की रौनक
दरअसल, सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा आज नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है. चार दिन का यह त्योहार लोक आस्था और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, भोपाल नगर निगम और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे शहर में तैयारियां पूरी कर ली हैं. भोपाल के 52 घाटों पर साफ-सफाई, रंग-रोगन, बिजली की सजावट, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम और पीने के पानी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं. छठ पूजा की रौनक पूरे शहर में दिखाई दे रही है.

शहर के 52 घाटों पर प्रशासन की खास तैयारियां
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने सभी 52 स्थलों पर विशेष व्यवस्थाएं की हैं. इन व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से सभी घाटों की गहन साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत कार्य और रंग-रोगन शामिल है. इसके साथ ही, रात में अर्घ्य देने के दौरान रोशनी के लिए पर्याप्त विद्युत साज-सज्जा सुनिश्चित की गई है. महिलाओं और परिवारों की सहूलियत के लिए सभी मुख्य घाटों पर चलित शौचालय, चेंजिंग रूम और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है.

यह भी पढ़ें: UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला, तैयारियां ज़ोरों पर

 

नहाए-खाए के साथ छठ महापर्व आज से शुरू
छठ पर्व पहले दिन नहाय-खाय के साथ शुरू होगा, उसके बाद 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को डाला छठ संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को भोर अर्घ्य और पारण के साथ पर्व का समापन होगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

TAGS

bhopal newsmp news

Trending news

Panna news
रंक से राजा बने किसान और मजदूर! एक नहीं, पूरे 3 हीरे निकले खदान से; चमक उठी किस्मत
mp news
भोपाल से दिल्ली अब और करीब! 26 अक्टूबर से नई फ्लाइट शुरू, टिकट होंगे सस्ते!
MP Crime News
बंदूक, फरसा और डंडों से 2 भाइयों की हत्या, तीसरा लड़ रहा जिंदगी के लिए, 7 गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी सर्जरी, 7 IPS अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के बदले SP
mp news
सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी
bhind news
किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे
CM Mohan yadav cabinet meeting
विधायकों को कार लोन पर अब 6% सब्सिडी, जानिए पेट्रोल-डीजल के लिए क्या है नियम
Hanman Mandir
हनुमान जी की नाभि से निकलता है रहस्यमयी जल, पीने से खत्म होती है भूत-प्रेत की बाधा!
chhattisgarh news
दिवाली की रात युवक की निर्मम हत्या, पत्नी बोली-भूतों ने मारा, सिर पर चोट के निशान
mp news
महाकाल के द्वार पर उतरेगा विमान! उज्जैन एयरपोर्ट का सर्वे शुरू, 2028 तक पूरा होगा