भोपाल में छठ महापर्व 2025 की भव्य तैयारी, इस इलाके में बनाए जा रहे 51 कुंड; व्रतियों के लिए होंगी ये खास सुविधाएं

Chhath Puja 2025 in Bhopal: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में हर घरों में दीवाली और छठ पूजा की तैयारियाँ जोरों-शोरों से चल रही हैं. दीवाली के छह दिन बाद मनाए जाने वाले त्योहार छठ को लेकर भोपाल में खास तैयारियाँ की जा रही हैं. भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 51 कुंड बनाए जाने की योजना है, ताकि छठ व्रती महिलाएं आराम से सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकें. छठ 2025, 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा.

भोपाल में छठ को लेकर ये तैयारियाँ

छठ का त्योहार अब सिर्फ यूपी, बिहार और पूर्वांचल क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है. ये त्योहार अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है. राजधानी में भी छठ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं. गोविंदपुरा क्षेत्र में लगभग 51 स्थानों पर कुंडों के निर्माण की योजना है. कुंड निर्माण से छठ व्रती महिलाएं आस्था के इस महापर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मना पाएँगी.

ये रहेंगी सुविधाएँ

मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में छोटे-बड़े हर पहलुओं पर चर्चा हुई. श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएँ सुचारु रूप से संचालित हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. हथाईखेड़ा डेम, सरियो सरोवर डेम और शिवनगर स्थित दुर्गा मंदिर कुंडों की मरम्मत की जाएगी, बिजली व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा, साज-सज्जा और रंग-रोगन पर ध्यान दिया जाएगा, जलभराव, चेंजिंग रूम, लाइटिंग, शौचालय, पेयजल टैंकर, महिला पुलिस बल, बैरिकेडिंग, एम्बुलेंस, पेड़ों की छँटाई और घास की कटाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

छठ बना वैश्विक त्योहार

बिहार और यूपी से निकलकर छठ अब वैश्विक त्योहार का रूप लेता जा रहा है. आस्था के इस महापर्व में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं जिसकी वजह से इसे जल्द ही यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है. यूनेस्को में शामिल होने के बाद न सिर्फ इस त्योहार की वैश्विक पहचान बढ़ेगी, बल्कि इसकी दिव्यता और भव्यता का एहसास दूर देशों में भी किया जाएगा.

